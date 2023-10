Atletica Arcobaleno in festa, è stata insignita dal Coni la Stella di Bronzo al merito sportivo

Al termine di una stagione che ha visto l’Atletica Arcobaleno Savona confermarsi tra le società top in regione giunge un ulteriore riconoscimento per il team guidato dal Presidente Santino Berrino.

Si è infatti svolta presso la Sala Rossa del Comune di Savona la consegna delle benemerenze sportive della Provincia di Savona, evento organizzato dal CONI.

In questo ambito è stata ufficializzata la consegna della Stella di Bronzo al merito sportivo all’ASD Atletica Arcobaleno Savona con la seguente motivazione:

“Fondata nel 1982, l’ASD Atletica Arcobaleno Savona è una delle società di spicco dell’atletica ligure. Nel corso degli anni ha organizzato numerose manifestazioni sportive su pista, sia presso l’impianto sportivo di Boissano che nell’impianto Olmo Ferro di Celle Ligure. Tra gli eventi di maggior successo spicca nel 2021 la Finale del Campionato di Società Allievi Nord Ovest, oltre a 35 edizioni del famoso Meeting Arcobaleno. Sempre presente alle Finali Nazionali dei Campionati di Società Fidal, ha ottenuto prestigiosi risultati e podi individuali ai Campionati Italiani”.





L’Atletica Arcobaleno Savona totalizza annualmente circa 200 atleti tesserati, limitando la propria attività al settore assoluto.

Contribuiscono infatti al progetto le società di base collegate che si occupano dei settori giovanili: Athle Team Genova, CFFSD Cogoleto Atletica, Atletica Varazze, Atletica Run Finale Ligure, Centro Atletica Celle Ligure.



Atletica Arcobaleno ha gestito negli anni più recenti e sino al mese di Luglio 2023 l’impianto sportivo Olmo/Ferro di Celle Ligure, mentre prosegue (dall’anno 2010) l’impegno gestionale dell’impianto sportivo intercomunale per l’atletica leggera di Boissano.





Tra i risultati di maggior rilievo ricordiamo la recente affermazione della formazione Allievi in occasione della Finale Interregionale Nord Ovest del Campionato di Società Allievi svoltasi a Beinasco e, lo scorso anno, l’esordio e la partecipazione con la maglia azzurra del 400ista Marco Zunino al Campionato Mondiale Under 20 svoltosi a Calì e l’esordio in nazionale Under 23 per la ponentina Ilaria Elvira Accame (poi trasferitasi alla società Atletica Unicusano Livorno).