Calcio, Serie D. Respinto il reclamo dell'Rg Ticino contro il Varese, non cambia la classifica

Respinto il reclamo dell'Rg Ticino, che chiedeva la vittoria a tavolino per 3-0 sul Varese dopo il 2-2 sancito dal campo per una presunta irregolarità nel tesseramento del portiere schierato dal Varese, Enzo Cassano che, invece, «risulta essere regolarmente tesserato» come deciso oggi dal giudice sportivo.



Si attende la posizione ufficiale dell'Rg per capire se la società piemontese deciderà di ricorrere in appello, come appare probabile (il ribaltamento o la conferma della decisione del giudice arriverebbe in pochi giorni).



Qualora il giudice avesse considerato irregolare il tesseramento di Cassano, gli atti sarebbero stati trasmessi alla Procura federale, visto che lo stesso giocatore avrebbe disputato 4 partite - compresa quella contro l'Rg - nell'ipotetica situazione di irregolarità e il Varese avrebbe rischiato un punto di penalizzazione per ogni partita con il portiere in campo, salvo patteggiamento e dimezzamento o altra riduzione della pena. Ma non è andata così.

La decisione

RG TICINO SSD S.R.L. - CITTA DI VARESE S.R.L.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. RG TICINO S.R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla CITTA’ DI VARESE S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S.

Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore CASSANO ENZO, schierato con il n. 22 dalla CITTA’ DI VARESE S.R.L., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato con la predetta società sportiva;

- letta la memoria difensiva della CITTA’ DI VARESE S.R.L. in cui si afferma che il calciatore CASSANO ENZO risulta tesserato dal 30 agosto2023 e, pertanto, chiede che venga respinto il ricorso e omologato il risultato della gara ottenuto sul campo;

- lette le memorie autorizzate della S.S.D. RG TICINO S.R.L. con cui si insite per l’accoglimento del reclamo;

- rilevato che, con dichiarazione del 12 ottobre 2023 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore CASSANO ENZO, nato il 12/11/2004, risulta essere regolarmente tesserato per la società CITTA’ DI VARESE S.R.L. dal 30 agosto 2023 (prestito dalla società Aurora Pro Patria 1919).

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2;

3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della S.S.D. RG TICINO S.R.L.

La classifica

Alcione 20 punti

Asti, Derthona, Chisola 17

Albenga 16

Vado 15

Vogherese, Fezzanese, Varese 13

Rg Ticino, Pinerolo, Borgosesia 12

Sanremese 11

Lavagnese 10

Bra, Ligorna 9

Gozzano, Alba 8

Chieri 6

Pont Donnaz 5

Domenica 28 ottobre - Ore 14.30

Sabato (14.30): Ligorna-Albenga, Pinerolo-Alcione, Chisola-Lavagnese (15), Fezzanese-Rg Ticino (16)

Domenica: Alba-Asti, Chieri-Varese, Derthona-Bra, Gozzano-Vogherese, Pont Donnaz-Borgosesia, Sanremese-Vado

Mercoledì 1° novembre - Ore 14.30

Undicesima giornata: Albenga-Pont Donnaz, Alcione-Gozzano, Asti-Pinerolo, Borgosesia-Chisola, Bra-Vogherese, Varese-Alba, Fezzanese-Ligorna, Lavagnese-Chieri, Rg Ticino-Sanremese, Vado-Derthona