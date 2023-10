Giudice, Eccellenza. Si arriva a tre giornate di stop, sei giocatori entrano in diffida

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 22/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GASSANI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COCCO MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

Calciatore di riserva in panchina, colpiva più volte con il pugno la struttura della panchina, in segno di protesta contro la terna arbitrale e rivolgendo verso la terna stessa un'espressione gravemente irriguardosa (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione usata (art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTO PIERLUIGI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

CANOVI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

FABBRI ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (II INFR)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PASTORINO LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PIANA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AYALAS SANTIAGO EZEQUI (PIETRA LIGURE 1956)

BENASSI ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

GUIDOTTI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

GRIGO GUSTAVO (ANGELO BAIARDO)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CATTERINA GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

DE MARTINI LUCA (BUSALLA CALCIO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

FOSSATI CRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PUDDU DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SAKHI AMINE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VENTURINI NICOLA (FORZA E CORAGGIO)

SZERDI SANTIAGO (IMPERIA CALCIO SRL)

GUARAGLIA SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

SINA ERNALD (TAGGIA)