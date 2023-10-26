Giudice Sportivo, Prima Categoria: tutti i provvedimenti nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 21/10/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
LUNGHI VALTER (BRUGNATO 1955)
SQUALIFICA PER UNA GARA
RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)
MATTERA CIRO (SUPERBA CALCIO 2017)
PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
AMMONIZIONE (III INFR)
BIANCO GIANLUIGI (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
AMMONIZIONE (II INFR)
VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)
OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)
GERUNDO MARIO (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAGGIOLINI ROBERTO (BORGORATTI)
NOBILE MIRCO DANILO (PANCHINA)
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)
A gioco fermo, reagiva tirando una gomitata alla schiena di un avversario, senza conseguenze lesive.
DI MARTINO ANDREA (BRUGNATO 1955)
A gioco fermo tirava una gomitata alla schiena di un avversario, senza conseguenze lesive.
DE MATTEI TOMAS (COGORNESE)
A gioco fermo colpiva un avversario con le mani, senza conseguenze lesive
NUTI RICCARDO (F.C.LAVAGNA 2.0)
A gioco fermo colpiva un avversario con le mani, senza conseguenze lesive
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIASIBETTI DIEGO (AREA CALCIO ANDORA)
PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)
PELLE STEFANO (CENGIO)
GALENO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PENNA ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)
CONTU ANTONIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (III INFR)
MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)
DE MARCO GIOVANNI PIO (GOLFO DIANESE 1923)
PASTORINO ANDREA (MASONE)
PICASSO MATTEO (PANCHINA)
BASTONI FABIO (PLODIO 1997)
GALLO FABIO (PLODIO 1997)
SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BOUSSAKIOUD ABDELJALIL (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)
ZEMMA ALEXANDER (VADINO FOOTBALL CLUB)
FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)
POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)
DI DONATO CIRO (ARGENTINA ARMA)
NEGRO ANDREA (ARGENTINA ARMA)
PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
BARABINO NICOLO (BORGORATTI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
SACCHI LORENZO (CA DE RISSI SG)
PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
CIAPPELLANO MICHAEL (CENGIO)
DROVANDI JACOPO (CEPARANA CALCIO)
GHENO LORENZO (CEPARANA CALCIO)
SIMONINI GIANMARCO (CEPARANA CALCIO)
CAVALLO STEFANO (CORNIGLIANESE 1919)
SEJDIRAJ SEJDI (F.C.LAVAGNA 2.0)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
VINDIGNI ALESSIO (GOLFO DIANESE 1923)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BARDI ALESSIO (MASONE)
BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)
BRIANO MATIA (PLODIO 1997)
GARAVENTA MASSIMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BARONE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)
GENOVESE ANDREA (ROSSIGLIONESE)
PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)
FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
GIACOPELLO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GRECO ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)
GUZZO FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
BIRLIGA MIHAI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (I INFR)
CUTRIGNELLI CARLO EMAN. (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)
PIOMBO ALESSIO (ALBISSOLE 1909)
COLAVITO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)
GARIBALDI DIEGO (ARGENTINA ARMA)
VENTRICE PAOLO (ARGENTINA ARMA)
DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)
MELONE DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
MARACCI NICOLO (BOLANESE)
PLICANTI ALESSIO (BOLANESE)
SERUSI EMANUELE (BOLANESE)
MARELLA NICOLO (BORGORATTI)
MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)
DI MARTINO ANDREA (BRUGNATO 1955)
POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)
BOERO LUCA (CA DE RISSI SG)
MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)
AUFIERO ANDREA (CELLA 1956)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
DI NARDO DAVIDE (CENGIO)
GERVASI ALESSIO (CEPARANA CALCIO)
SCIROCCO ANDREA (CEPARANA CALCIO)
MORANO DAVIDE (COGORNESE)
PRIVINO VALENTINO (COGORNESE)
ADDAMO MATTIA (CORNIGLIANESE 1919)
LO GRASSO RICCARDO (CORNIGLIANESE 1919)
NUTI RICCARDO (F.C.LAVAGNA 2.0)
SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)
SANANGO ANDRADE GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)
ZACCARIELLO MATTIA (LETIMBRO 1945)
PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
AIELLO ANTONIO (OLD BOYS RENSEN)
MONTELEONE NICOLAS (PLODIO 1997)
PALMIERE GIANLUCA (PLODIO 1997)
IACOPINO GIANLUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
BOCCIA ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
BRANDA DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
LEVERATTO GIOVANNI (ROSSIGLIONESE)
BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
COCURULLO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
MORENO ORTEGA ALEX JOEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
FERRANTE FLORIANO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
COKU STEVEN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SOLARI BASANO ANDREA (SPORTING CLUB AURORA 1975)
SUETTA DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)
ASCIONE NICHOLAS (SUPERBA CALCIO 2017)
GARGANO MATTEO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
GUALTIERI LEONARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
POZZATI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
SIDIBE OUSMANE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
GARE DEL 22/10/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
CAMPANELLA CLAUDIO (APPARIZIONE FC)
PELLACANI ALBERTO (VEZZANO 2005)
AMMONIZIONE (I INFR)
GRAZIANO GIUSEPPE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
AMMONIZIONE (II INFR)
OGGIANO ALESSANDRO (RIESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
PELLEGRINO GIUSEPPE (ALTARESE)
CHIESA MATTIA (APPARIZIONE FC)
BEROGNO GIANNI (OLIMPIC 1971)
LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)
MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
CURRENTI DAMIANO (VEZZANO 2005)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)
In seguito alla rete segnata dalla società avversaria, dalla panchina sulla quale sedeva, poiché precedentemente sostituito, si rivolgeva al ddg, urlandogli un'espressione gravemente lesiva del suo prestigio, seguita da una ingiuriosa (sanzione motivata anche dal fatto che si trovava in panchina - Art. 36 novellato CGS).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GUGLIELMI MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
Calciatore in panchina, usciva dall'area tecnica per offendere e spingere un avversario, facendolo cadere, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
AVENI RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)
SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SARACCO ALESSIO (SORI)
DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)
MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMP.)
AMMONIZIONE (III INFR)
CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)
MORINI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)
ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MOLINA BORJA EDWARD A. (BORGIO VEREZZI)
SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)
CAMPAGNANI ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
DONDERO JACOPO (RIESE)
MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)
MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)
XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMALFITANO MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FUMAGALLI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)
STURLESE LUCA (CASTELNOVESE)
SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)
GAZZOLI ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)
PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)
MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
EL KAMLI MOHAMMED (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
ZOCCALI MATTIA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
CURCIO ANTONIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
BRUZZONE ANDREA (RIESE)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
MORRA NICOLA (SORI)
ORERO LUCA (SORI)
SARACCO ALESSIO (SORI)
FIORI MARCO (VADESE CALCIO 2018)
BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)
AMMONIZIONE (I INFR)
GONZALEZ FERNANDEZ SIMON P. (ALTARESE)
MAGLIANO ANDREA (ALTARESE)
MARSIO MANUEL (ALTARESE)
PIU NICCOLO (ALTARESE)
PROVATO JACOPO (ALTARESE)
PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)
GRILLO DAVIDE (BORGIO VEREZZI)
TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)
BOGGIANO ANDREA (BORGO INCROCIATI)
QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)
GINOCCHIO LUCA (CALVARESE 1923)
VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)
NARDINI SAMUELE (CASTELNOVESE)
FANCELLU FABIO (CITTA DI SAVONA)
RAPETTI MARCO (CITTA DI SAVONA)
TIOLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)
LA ROSA FEDERICO (CORNIGLIANO CALCIO)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
JANNATE TAREK (IRON FOX AMEGLIESE)
CAVALLINO ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)
CHIASTRA FEDERICO (LIDO SQUARE F.B.C.)
SATARIANO RICCARDO (LIDO SQUARE F.B.C.)
BOTTINO LORENZO (MARASSI 1965)
FALZONE MICHELE (MARASSI 1965)
MITRUSHI AURELJAN (MARASSI 1965)
BIAGIONI LUCA (MAROLACQUASANTA)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
PIASTRA MATTIA (MAROLACQUASANTA)
QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)
PAVONE ALESSIO (OLIMPIC 1971)
CABELLO JARA FABIO A. (ONEGLIA CALCIO)
CACCIO FEDERICO (ONEGLIA CALCIO)
DE COL IVAN (ONEGLIA CALCIO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)
VERBICARO FEDERICO (OSPEDALETTI CALCIO)
DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
LO FARO GABRIELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
OCHISOR MARIAN (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
REBOTTARO MATTEO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ANDREANI DANIELE (RICCO LE RONDINI)
FIOCCHI ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)
FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)
MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)
CUSATO TOMMASO (RIESE)
GARIBALDI DAVIDE (RIESE)
PIGONI NICHOLAS (SANTERENZINA)
BOCCARDO NICOLO (SORI)
FRANCHIN DAVIDE (SORI)
GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)
GARZON DANIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
BOLLA ALESSANDRO (VEZZANO 2005)
COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)