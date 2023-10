Giudice Sportivo, Promozione. Cambia un risultato, il Ceriale perde Beluffi per un mese, tre giornate a Lobascio

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 22/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 22/10/2023 SAN DESIDERIO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore CASTAGNETO Francesco della Società SAN DESIDERIO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore CASTAGNETO Francesco non risulta essere stato tesserato ed è invece tesserato per la Società GOLIARDICA GENOVESE 1967;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore della società DON BOSCO SPEZIA CALCIO;

Rilevato dagli atti d'ufficio che il calciatore CASTAGNETO Francesco, nel corso della corrente stagione ha preso parte alle seguenti gare del CAMPIONATO di PROMOZIONE:

8.10.2023 SAN DESIDERIO - PSM RAPALLO

15.10.2023 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SAN DESIDERIO

DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni:

Di assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società DON BOSCO SPEZIA CALCIO;

Squalifica per 2 giornate al calciatore CASTAGNETO Francesco, a decorrere dalla data della regolarizzazione della propria posizione;

Inibizione fino al 09 novembre 2023 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società SAN DESIDERIO, Signor VENTURINI Cristiano;

Ammenda di Euro 200 alla società SAN DESIDERIO, a titolo di responsabilità oggettiva;

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, relativamente alle altre gare disputate dal calciatore CASTAGNETO Francesco nella corrente stagione sportiva fino ad oggi e, precisamente:

8.10.2023 SAN DESIDERIO - PSM RAPALLO

15.10.2023 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SAN DESIDERIO

per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato

Il Giudice Sportivo

Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SAN DESIDERIO

V.D.G.

AMMENDA

Euro 200,00 SAN DESIDERIO

Per il comportamento di un proprio sostenitore, che indossava la tuta di rappresentanza del che, durante un richiamo alla panchina, nel recupero del I t., si attaccava alla recinzione, urlando al ddg, espressioni ingiuriose e minacciose e colpendo la struttura della panchina stessa.

Per aver, inoltre, consentito alla medesima persona l'indebito ingresso negli spogliatoi, che lasciava alla fine dell'intervallo (infrazione rilevata anche da parte di un AA).

Per il comportamento di un proprio sostenitore che, al 3' del 2o t., rivolgeva ad un calciatore avversario un'espressione di grave discriminazione razziale; inoltre, per il comportamento di alcuni propri sostenitori che a partire dal 45 del 2o tempo e fino all'uscita dal tdg verso gli spogliatoi, rivolgevano ad un AA ripetutamente

frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose (infrazione rilevata da parte di un AA).

Euro 200,00 SAN DESIDERIO

V.D.G.

Euro 125,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.

A seguito di una segnalazione di un AA con conseguente annullamento di una rete della propria squadra, una dirigente della società, riconoscibile in quanto indossava la tuta sociale, si posizionava dietro di me urlandogli ripetute espressioni gravemente irriguardose ed altre ingiuriose; inoltre, reiterava la propria condotta per tutta la durata del secondo tempo con ulteriori espressioni del tenore di quelle precedenti

(Infrazione segnalata da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2023

RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/11/2023

VENTURINI CRISTIANO (SAN DESIDERIO)

V.D.G.

AMMONIZIONE (III INFR)

PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

IOZZI ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)

VENTURINI CRISTIANO (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

PUTTI GIOVANNI (MAGRA AZZURRI)

A fine gara, ancora sul tdg, protestava ripetutamente nei confronti del ddg, rivolgendogli un'espressione gravemente irriguardosa, continuando a protestare dopo la notifica del provvedimento (sanzione ridotta per la tenuità dell'espressione usata - Art 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

PUTTI GIOVANNI (MAGRA AZZURRI)

TOVANI PIERLUIGI (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ADAMI SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

REPETTO MARCO (PRAESE 1945)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

Dopo aver commesso un fallo nei confronti di un avversario, lo colpiva mentre si trovava a terra, con un calcio di moderata intensità all'altezza del piede, senza conseguenze lesive.

LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)

A gioco in svolgimento, ma con la palla dalla parte opposta del tdg, colpiva con una testata al petto un avversario, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALCAVI EMANUELE (PRA F.C.)

ANSALDO FABIO (PRAESE 1945)

GRECO DANIELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PIROLI NELSON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

TOSCANO FLAVIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BALLONE LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

ADAMOLI EMILIANO (LITTLE CLUB JAMES)

CROVETTI JACOPO (LITTLE CLUB JAMES)

AMUD NAIN EZEQUIEL (NEW BRAGNO CALCIO)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

PEIROTTI MICHELE (SAMPIERDARENESE)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

FLORI JAMES (CAMPESE F.B.C.)

SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)

GACCIOLI NICOLO (CAPERANESE 2015)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

GHIZZARDI SAMUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

STEFANZL ROMAN JAVIER (LITTLE CLUB JAMES)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

BAGON SIMONE (SAMPIERDARENESE)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

SECONDELLI RICCARDO (SAMPIERDARENESE)

CORELLI GABRIELE SILVIO (SAN CIPRIANO)

PATINI ALESSIO (SAN CIPRIANO)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)

CASTELLI ALESSANDRO (SESTRESE BOR. 1919)

DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (SESTRESE BOR. 1919)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

HAXHIU KEVIN (CADIMARE CALCIO)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

UGOLINI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

BANCALARI CRISTIANO (CAPERANESE 2015)

VATTERONI TOMMASO (CAPERANESE 2015)

MAGGI MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GIGUET MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GRECI PIERFRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PINTUS MARCO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

MENOTTI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

ORTELLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

PANNONE ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

CIRIO DIEGO (NEW BRAGNO CALCIO)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

MUSCIATTI SANTINO (PONTELUNGO 1949)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

BUFFO GIANLUCA (PRAESE 1945)

BULGARELLI ALESSANDRO (PRAESE 1945)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

NDIAYE PAPA NDONGO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PICCALUGA LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ALESSO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BOGGIANI MATTEO (SAMPIERDARENESE)

CASTRO MELENDREZ C. R. (SAN CIPRIANO)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO)

STALTARI SIMONE (SAN FRANCESCO LOANO)

TAKU STIVEN (SAN FRANCESCO LOANO)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

XHAMO ANDREA FRANCESC (VENTIMIGLIACALCIO)