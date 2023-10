Quiliano&Valleggia, il rammarico di mister Ferraro: "Mi sono sempre preso le mie colpe, la cosa più semplice è mandare via l'allenatore"

"Alla società è importato della classifica non dei miglioramenti delle ultime settimane. Secondo loro la rosa è ampia ed è sufficiente per salvarsi in Promozione, glielo auguro".

C'è tanto rammarico nelle parole di mister Enrico "Chicco" Ferraro, esonerato ieri dalla guida del Quiliano&Valleggia dalla società biancorossa dopo 7 anni in panchina e 15 da calciatore.

"Il campionato è diverso, è molto impegnativo e la societa si è mossa per quello che poteva muoversi e non voglio dargli colpe, io mi sono sempre preso le mie. Però come sempre la cosa più semplice è mandare via il mister - ha continuato Ferraro - Ho cercato di dare il meglio di me stesso, se alla dirigenza non basta giusto abbiano preso questa decisione".

A pesare nella scelta della dirigenza l'ultimo posto in classifica maturato con 6 sconfitte e un solo pareggio. Anche se nelle ultime tre uscite la squadra pareva aver cambiato passo, dopo l'x a reti bianche contro il Camporosso e le sconfitte per 1-0 e 2-1 contro Legino e Pontelungo.

"Il gioco era tornato, era ritornato Grippo che ha facilitato il gioco della squadra, ma avevamo ancora giocatori fuori come Salani, Ghibaudo perso per parecchio e io avevo chiesto di trovare dei rinforzi" puntualizza il mister.

Ferraro nelle ultime ore ha ricevuto tantissimi attestati di stima. Lui che con la vittoria del campionato di Prima Categoria, dopo le imprese da giocatore biancorosso, era diventato ancora di più un simbolo per Quiliano.

"Ho avuto tanti messaggi dai giocatori, attuali, del passato, dai familiari dei calciatori da persone del settore che mi hanno supportato - commenta - Andrò a vedere sicuro le partite in giro quando posso e non è da escludere che andrò a vedere anche il Quiliano. Speriamo che arrivi qualcuno che dia una svolta al campionato, probabilmente io non sono stato in grado".

Infine non è mancata una stoccata al mondo del calcio dilettantistico.