Savona Rugby. Lotta e vittoria per i biancorossi, contro Ivrea arrivano 4 punti

La classifica sorride al Savona Rugby, al termine di un match in discussione fino alla fine: il fattore campo ha sicuramente giocato un ruolo determinante ed alla fine degli 80 minuti canonici sono i padroni di casa a spuntarla per soli 2 punti di differenza.

Giornata piacevole e bella cornice di pubblico, oramai una costante in occasione delle partite di serie B che vedono impegnate la formazione ligure; i biancorossi allenati da Andrea Costantino e da Rocco Tedone partono subito forte tentando di imporsi sull'avversario, ma la formazione eporediese è attenta e strutturata in difesa, nonché propositiva anche in fase offensiva. Nonostante una tendenza favorevole al Savona in molti dei fondamentali di gioco, nessuno dei due team riesce a concretizzare.

A metà del primo tempo la partita potrebbe cambiare volto, in quanto il pilone ospite viene sanzionato con un cartellino rosso per un fallo di reazione, ma nonostante il disequilibrio creatosi a vantaggio del Savona, la partita non solo rimane estremamente equilibrata e combattuta, ma anzi sono proprio i giocatori di Ivrea a smuovere il tabellino, marcando al 30' una meta firmata da Bellini, ed andando quindi al riposo con un parziale di 0 a 5.

Nella seconda frazione di gioco non si fa attendere la reazione dei padroni di casa, che comunque faticano a costruire con ritmo ed a finalizzare, questo anche con merito della formazione verdeblu che non mostra segni di cedimento: solo al 50' al termine di una lunga azione è il Savona ad andare in meta con Amato (trasf. Serra) che ribalta il risultato; dopo alcuni minuti sarà un guizzo di Franceri (trasf. Serra) che dalla metacampo troverà il giusto zigzag per farsi spazio tra la difesa eporediese, approfittando dell'unico “buco” difensivo concesso.

Ma la partita non è ancora conclusa: con una lunga percussione degli avanti sapientemente mossa verso l'esterno del campo sarà il giovane Tolnai (trasf. Escudè) a marcare per gli ospiti allenati da De Meyer e Zaniolo ed a riaprire il match: sul risultato di 14 a 12 si spengono però tutti i tentativi di muovere ulteriormente il tabellino, soprattutto per un Ivrea mai domo e orgogliosamente all'assalto fino all'ultimo secondo concesso dal direttore di gara. 4 punti per il Savona ed 1 punto per aver contenuto il gap difensivo per Ivrea; la prossima giornata vedrà i savonesi impegnati nella difficilissima trasferta a Lecco, attualmente capolista insieme al Piacenza: kick off ore 14:30, con la possibilità di seguire il match in diretta attraverso le pagine social del CUS SAVONA RUGBY.

Per i savonesi sono scesi in campo: Baccino, Shehu, Maruca, Franchello, Ramaj, Paoletti, Amato, Pivari, M. Bernat, Rossi, L. Bernat, Correoso, Vallarino, Serra, Franceri. A disposizione: Dini, Magnaghi, Di Murro, Fazio, R. Guida, L. Ermellino, M. Fanciulli. Per gli ospiti sono scesi in campo: Sanfilippo, Trinchera, Canderle, Campanale, Neviani, Ilucas, Barilli, Spinelli, Ana, Tolnai, Meneghini, Diaz Escudè, Atty