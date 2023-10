Tennistavolo: con il Grand Prix di Toirano si apre la stagione dei tornei regionali

Così come la stagione scorsa, parte da Toirano la Coppa Liguria 2023/2024. Il primo appuntamento del circuito regionale dei tornei di tennistavolo andrà in scena nel fine settimana nel palazzetto dello sport di via Aldo Moro a Toirano. Sette le gare in programma nella prima prova Grand Prix, tutte di singolo: quattro maschili e tre femminili.

Sabato 28 ottobre, alle ore 14, prenderà il via il singolo maschile Sesta Categoria. Sono 25 gli iscritti. Maurilio Bertoni (Genova) è la testa di serie numero 1; lo seguono Mirko Di Fede (Athletic Club), Vincenzo Massimo Lanzafame (Genova), Sebastiano Pruiti Ciarello (Toirano), Daniele Bellan (Vallecrosia), Gianni Visca (Varazze), Giovanni Bertora (Villaggio Sport) e via via tutti gli altri.

In ambito femminile, Alessia Valla (Athletic Club), Susan Patricia Woodard (Varazze), Vittoria Bellan (Vallecrosia), Alessia Pesce (Savona) e Arianna Pesce (Savona) si contenderanno il singolo Quinta Categoria. Potranno, a seguire, prendere parte al singolo Quarta Categoria, con Giuseppina Volpi (Athletic Club), Silvia Chiappori (Varazze), Alice Borsani (Athletic Club) e Francesco Brea (Arma di Taggia). Chiusura col singolo Assoluto, in palio tra Giuseppina Volpi, Alice Borsani, Francesco Brea ed Alessia Valla.

La lunga giornata di domenica 29 ottobre avrà inizio alle ore 9,30 col singolo maschile Quinta Categoria. Secondo la classifica il favorito tra i 19 partecipanti è Paul-Sebastian Calugaru (TT Club La Spezia), seguito, nell'ordine, da Arturo Bellan (Vallecrosia), Samuele La Milia (Luigi Rum Compagnia Unica), Riccardo Angileri (Luigi Rum Compagnia Unica), Andrea Marino (Toirano), Danilo Benvenuti (Athletic Club), Roberto Pesce (Toirano), Mario Galbo (Athletic Club).

Dalle ore 12 spazio al singolo maschile Quarta Categoria con 11 pongisti in gara. Numero 1 del torneo è Daniele Facci (Athletic Club). I suoi principali avversari saranno Andrea Bottaro (Toirano), Cesare Alberto Vercesi (Villaggio Sport), Marco Cristalli (Varazze), Gianluca De Lazzari (Toirano).

Chiusura col torneo più partecipato, il singolo maschile Assoluto: 31 gli iscritti. Guida l'entry list Daniele Facci (Athletic Club). Le successive teste di serie sono Andrea Bottaro (Toirano), Luca Balleri (TT Club La Spezia), Cesare Alberto Vercesi (Villaggio Sport), Marco Cristalli (Varazze), Gianluca De Lazzari (Toirano), Matteo Marani (Vallecrosia), Alessandro Caslini (Villaggio Sport), Armando Torregrossa (Savona), Mauro Sanguineti (Segesta Nova).

Gli incontri saranno diretti dal giudice arbitro Alberto Pino. Sono 14 le società rappresentate, che schierano 69 atleti per un totale di 99 presenze gare. Queste ultime potranno aumentare perché al Quinta Categoria maschile e ai due tornei Quarta Categoria potranno partecipare gli otto migliori classificati della gara della categoria sottostante.

Le società più numerose sono Villaggio Sport Chiavari e Asd Toirano con 11 atleti; seguono Don Bosco Varazze con 10, Athletic Club con 8, Tennistavolo Genova e Vallecrosia con 6, Tennistavolo Savona con 5, TT Club La Spezia e Bordighera con 3, Luigi Rum Compagnia Unica con 2, CS Baragallo Sanremo, Segesta Nova, Spotornese, Arma di Taggia con 1.