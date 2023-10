Non riesce la Priamar a sbloccarsi in campionato: nemmeno con il Città di Savona sono arrivati punti utili per l'asfittica classifica rossoblu.

Mister Travi recrimina soprattutto per l'inferiorità numerica, arrivata dopo due cartellini gialli che hanno lasciato più di un dubbio nell'animo dell'allenatore durante il post partita