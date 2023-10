11° Campionato della Lanterna: sabato l'epilogo in acqua, domenica la premiazione al Museo della Lanterna

Va in archivio nel prossimo fine settimana l'11° Campionato della Lanterna, la rassegna velica d'altura organizzata dal Circolo Nautico Mandraccio con la collaborazione del Comune di Genova e del Porto Antico di Genova sotto l'egida della I-Zona FIV e il supporto di LNI Genova Centro, LNI Genova Sestri, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, A.S.D.P.N Dip. Enel, A.N.S.D., CN Luigi Rum, A.S.P.E.R. Genova, ASD Il Pontile, US Quarto, Circolo Nautico e Sturla e USE Ciappeletta.

Secondo le previsioni meteorologiche, sabato il mare dovrebbe esser mosso con vento da sud est. In osservanza al bando, la regata in acqua potrebbe esser a bastone o costiera. L'eventuale regata costiera avrà valore doppio: gli equipaggi saranno chiamati a dare il massimo per raggiungere le prime posizioni in quanto il piazzamento equivarrà al punteggio di 2 prove a bastone. Allo stesso gli eventuali errori avranno doppia ripercussione. "Abbiamo operato in direzione di una crescita graduale affinché equipaggi ed armatori possano, in futuro, scegliere anche il nostro Campionato senza andare necessariamente lontano. L’incognita della scelta del tipo di percorso da parte del Comitato organizzatore, in funzione delle previsioni meteorologiche, aggiunge un po’ di suspence" racconta Gianluca Boschini, responsabile del Comitato Organizzatore.

A partire dalle 16, domenica sarà possibile visitare il Museo della Lanterna, sede della cerimonia di premiazione che avverrà a partire dalle 17:30. Verranno consegnati riconoscimenti ai primi tre classificati ORC Regata Crociera, ORC Gran Crociera, J80, J24 e al primo classificato IRC. Attualmente in testa sono Nafta Ecologica di Mauro Fioretto (CN Marina Genova Aeroporto) nell' ORC Regata Crociera e nell'IRC, Miran di Sergio Somaglia (CN Marina Genova Aeroporto) nell'ORC Gran Crociera, Coyote di Marco Costigliolo (YCI) nella classe J24. Grandi emozioni anche nella classe J80. Joke di Marco Salvatico (YCI) e J-Bes di Eros Rossi (CV Sori) conquistano un successo e un secondo posto a testa

L'11° Campionato della Lanterna, sostenuto dal main sponsor Caim Group, dai co-sponsor Drigging, Mostes, Quantum Sails, Compagnia del Pesto, Migone e Cocchi e dai partner tecnici Toio e Milfa, regalerà un' opportunità davvero unica a tutti i partecipanti.