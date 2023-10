Vela: parte domani l'undicesima edizione del Memorial Angela Lupi

Sabato 11 e domenica 12 novembre 2023, nelle acque di Varazze e Celle Ligure si disputerà l’undicesima edizione del "Memorial Angela Lupi", regata riservata alla classe Optimist, organizzata dal Varazze Club Nautico in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica "I Lupi di Mare".





Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma FIV , entro le ore 20:00 del 9 novembre 2023, inoltrando alla segreteria la documentazione obbligatoria per l’iscrizione (assicurazione se non in possesso della FIV Plus, tessera AICO, certificato di stazza e riscontro del bonifico) tramite il seguente modulo trasmissione documenti regata .





Tutte le Persone di Supporto (allenatori/genitori/accompagnatori) dovranno accreditarsi compilando il seguente modulo accredito persone di supporto .





. Bando Memorial Angela Lupi 2023.





La famiglia Lupi ha dato molto al Varazze Club Nautico, soprattutto per merito della instancabile e generosa Angela che, per molti anni, ha ricoperto il ruolo di Segretaria del sodalizio con grande impegno, passione e generosità. A lei la gratitudine del VCN e di tutto il mondo dello sport, per aver avvicinato alla vela molti giovani, incluso il figlio Edoardo ed il nipote Lorenzo