Il migliore casino online italiano: dedicato all'eccellenza nel gioco

Qual è il migliore casinò online italiano? Mai come nel periodo attuale, i giocatori hanno l’imbarazzo della scelta. Oltre alle superpotenze con anni di esperienze alle spalle, nel settore hanno guadagnato consensi pure delle giovani realtà, dal conclamato potenziale. Ecco perché un neofita può fare fatica all’inizio a orientarsi tra i vari canali.

In compenso, dopo un approfondito controllo avrà modo di trovare un portale su misura, affine ai suoi gusti ed esigenze. Ogni operatore ha, infatti, dei punti forti e dei punti deboli, delle aree dove ha una marcia in più e dove, invece, è mediocre.

Non esiste una realtà superiore alle altre, soprattutto nell’epoca attuale. Sennò si faticherebbe a giustificare il continuo ingresso nel settore di nuove compagnie. Il punto è che, per quanto si possa investire sulla crescita di un portale, rimarrà sempre un margine di miglioramento. E applicarsi su una determinata area significa metterne altre in secondo piano.

Come scegliere il casinò online italiano migliore

Resta allora da capire qual è la scelta corretta da prendere. Come avrete intuito, non esiste una adatta a ciascuno, bensì le considerazioni vanno effettuate in relazione al proprio caso specifico.

Prima di consultare le numerose opzioni disponibili, in continuo aumento, sarebbe il caso di guardare dentro sé stessi. Bisognerebbe avere chiare le idee su cosa si cerca in un portale.

Avete il pallino delle slot machine o dei table games? Siete dei giocatori casuali oppure scommettete spesso e delle cifre consistenti (i cosiddetti high-roller)? Risponde in totale onestà a queste domande, altrimenti sarà concreto il rischio di buttarsi su un sito per poi rimpiangere di averlo fatto. Ormai, una volta depositati i fondi sul conto, il danno sarà fatto.

Di conseguenza, anziché lasciarsi travolgere dall’entusiasmo, è meglio dedicare le giuste riflessioni a questa fase fondamentale. Poi ci sarà tutto il tempo e il modo di divertirsi. Prima, però, occorrerà attivarsi in proposito. Allora niente e nessuno vi impedirà di sfidare la sorte, anzi.

Addirittura, il tempo di attesa potrebbe rendere ancora più dolce i momenti passati all’insegna. Perché, come ci insegna Gotthold Ephraim Lessing (anche se forse la conosciamo più per un noto spot pubblicitario!), l’attesa del piacere è essa stessa il piacere. Inoltre, vi sentirete in pace con voi stessi e andrete a colpo sicuro.

Invece di andare a tentativi, partirete sotto i migliori auspici. Ora, però, resta da capire quali sono i fattori cruciali da analizzare: la lista è lunga; tuttavia, certe voci hanno la precedenza sul resto. Difatti, hanno un peso cruciale nel giudizio complessivo della piattaforma.

Misure di sicurezza

Prima di entrare nel merito di bouquet e promozioni, è il caso di analizzare l’autorevolezza. Per capire se un portale sia o meno affidabile, date un’occhiata alle licenze in suo possesso.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è parecchio rigorosa nei requisiti da osservare per ottenere il suo benestare. Ergo, se il sito che avete adocchiato dispone del lasciapassare, potete mettere la mano sul fuoco circa la serietà del casinò online.

Comunque, esserne sprovvisti non equivale necessariamente a un servizio di bassa qualità. Autorevoli enti come il Governo di Curaçao (Antille Olandesi) risultano degli ottimi indicatori. La piccola isola ha accumulato una tale competenza nel settore da essere spesso contattata dalle start-up.

Ciò poiché dà l’opportunità di operare su scala internazionale, senza violare alcun tipo di normativa. Di rimando, i player sono consapevoli di affidarsi a una società qualificata, visto che al riconoscimento del titolo è propedeutico il rispetto di certi requisiti.

L’ok dell’agenzia viene riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si dimostri il rispetto dei criteri di equità e trasparenza.

Portafoglio prodotti

Detto ciò, è giunta l’ora di esaminare i bouquet. Ovviamente, più un catalogo è ricco, meglio è. Ma il discorso non si può esaurire qui, in quanto determinate software house raggiungono degli standard qualitativi superiori. E poi ciascuna ha degli specifici campi di competenza.

Ad esempio, Evolution ha fatto dei giochi live il proprio marchio di fabbrica. In collegamenti con bellissimi studi di tutto il mondo, è possibile percepire l’atmosfera tipica di un casinò terrestre.

Poi ci sono quegli sviluppatori forti nelle slot machine, autori di alcune video slot da favola, magari ispirate alla serie TV del momento (Narcos, Peaky Blinders, …) o a un’epoca storica (Impero Romano, Antico Egitto, …). Un casinò online di elevatissima qualità tende ad annoverare il meglio dei due mondi, siglando, talvolta, anche dei contratti in esclusiva.

Le altre voci

Veniamo alle altre voci meritevoli di considerazione. I bonus e le promozioni possono far pendere l’ago della bilancia, ma consultate con attenzione i termini e le condizioni.

Talvolta, vengono, infatti, promesse cifre da sogno a requisiti di scommessa elevatissimi. Insomma, per avervi accesso dovrete spendere un capitale. E poi accertatevi che ci siano delle iniziative speciali per i clienti fedeli: è meno di quanto potreste credere.

Valutate il servizio di assistenza clienti (se efficiente e puntuale), magari provando a interpellare un operatore con la live chat. E, infine, vedete un po’ se è disponibile un’app nativa per i dispositivi mobile, nonché i metodi di pagamento disponibili. A quel punto, tirate le vostre somme. Buona fortuna!