E' arrivata nel finale la sconfitta con il Ligorna per l'Albenga, ma il presidente Santi Cosenza non fa drammi per il ko in terra genovese.

Il bilancio resta ampiamente positivo, a patto di mantenere lo spirito umile e combattivo palesato in questi primi due mesi e mezzo di campionato.

Una riflessione è stata dedicata anche alle future prospettive di mercato, con l'apertura delle liste fissata tra un mese.