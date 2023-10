Calcio. Prima Categoria B: solo una savonese in campo negli anticipi, la Spotornese riceve al "Ruffinengo" la visita del Masone

Nel pomeriggio toccherà ad Olimpic-Rossiglionese aprire le danze della 6^ giornata del girone B di Prima Categoria, con Spotornese-Masone a completare il programma degli anticipi alle 19.30.

Una sfida delicata quella in programma al "Ruffinengo", specie per gli equilibri a ridosso della zona playoff: i genovesi, con dieci punti raccolti su quindici totali a disposizione, non vogliono perdere ulteriori distanze dalla vetta, cercando anche di sfruttare lo scontro al vertice di domani tra Città di Savona e Multedo; stesso obiettivo per la formazione di Dorigo, sicuramente rinfrancata dal 2-1 strappato sabato scorso in quel di Rossiglione, che cercherà di alzare il proprio livello di rendimento per candidarsi definitivamente ad un ruolo di primo piano così come nella passata stagione.

Arbitrerà Fousfos di Albenga, livescore sulla homepage del nostro sito.