Giro d'Italia. Andora abbraccia il sogno Rosa. Il vicesindaco Paolo Rossi: "Emozionati, ma pronti a vivere una giornata memorabile"

Mancano ancora tanti mesi al giorno clou, quello che vedrà la carovana rosa tornare finalmente dopo tanti anni in provincia di Savona.

I preparativi però, dopo l'ufficializzazione della tappa da Acqui Terme ad Andora, fervono, come ha testimoniato la visita dei rappresentanti di Rcs nella località ponentina.

Un impegno non indifferente per l'amministrazione comunale, ma tutto sta procedendo al meglio secondo il vicesindaco Paolo Rossi.

“Abbiamo accolto una ventina di persone, ma era necessario vista l'imponente macchina organizzativa che coinvolgerà Andora. Del resto il Giro è da anni una delle manifestazioni sportive top in Italia e tra le più rilevanti del mondo”.

“Gli aspetti logistici e organizzativi. A partire dall'arrivo sulla via Aurelia, l'installazione del villaggio del Giro, l'occupazione degli spazi della televisione o l'accoglienza squadre. La carovana rosa di fatto è una città in miniatura: l'accoglieremo a braccia aperte”.

Non mancheranno gli eventi collaterali.

“Assolutamente no e coinvolgeremo tutto il paese. Sarà una settimana intensissima a partire dai festeggiamenti per il nostro Santo Patrono il 3 di maggio, fino ad arrivare al 7 maggio con l'arrivo ad Andora del Giro”.

“Verso i primi di settembre e non era affatto scontato. E' dal 2016 che insieme ad Enzo Grenno ci stiamo confrontando per portare un arrivo o una partenza ad Andora. Enzo, forte di una candidatura seria, è stato fondamentale nel garantire agli organizzatori un contesto adatto al Giro. La sua esperienza e le sue capacità non si discutono”.