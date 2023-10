Calcio. Eccellenza. Al Pietra Ligure basta la punizione di Anich, superato l'Athletic Club Albaro

PIETRA LIGURE - ATHLETIC CLUB ALBARO 1-0 (Anich 43')

50 FINISCE QUA! IL PIETRA BATTE L'ATHLETIC

48' Insolito! ci mette la mano Bartoletti, angolo Pietra

45' Lufi al posto del momentaneo match winner Anich

43' Donarini per Zinnari

42' ancora Insolito a provarci, due occasioni in pochi minuti (una in precedenza), ma senza centrare lo specchio

41' azione personale di Pagano sulla destra, imprendibile il 10 che arriva alla conclusione, blocca a terra Vernice

40' cinque minuti per incidere sui palloni alti per Catterina, subentrato al posto di Donato

38' Dominici al posto di Rovere nel Pietra

36' rimessa laterale lunga, blocca Vernice, ma perde palla per un secondo per una carica, poi la riprende dopo una ribattuta, fallo abbastanza evidente non ravvisato

33' Di Pietro provvidenziale sulla linea di passaggio all'interno dell'area cercata da Insolito

32' costantemente in avanti ora ormai Cataldo, il difensore conquista un corner. Stacca Di Pietro, blocca Vernice, ma tutto femo per un fallo in attacco

31' due novità nel Pietra: Pescio e Gasco per Andreetto e Tona

29' cartellino anche per Odasso

28' va Pesce, traiettoria che non crea problemi a Vernice, il portiere blocca

27' steso Lembo da Guaraglia, punizione da posizione invitante per l'Albaro e giallo per il terzino

25' Franco per Capocelli nel Pietra

24' momento di massima spinta dell'Albaro, corner ora per gli ospiti.

21' Scimone per Costa nell'Albaro

19' punizione sull'esterno conquistata da Rovere.

16' rinvio di Bartoletti, spondo verso Pesce e poi scarico a destra su Costa, tiro sull'esterno del 9

15' cross di D'Arrigo respinto, riparte il Pietra, ottima difesa del pallone di Capocelli che conquista una punizione

13' anticipo di Cataldo provvidenziale su Rovere, servito da Anich

11' tentativo altissimo da fuori area da parte di Pesce

10' cambia qualcosa Mariani, ecco il 2006 Coluccio al posto di Caramello

4' giallo per Caramello, intervento falloso sulla ripartenza di insolito

3' intervento sospetto in area di Di Pietro su Capocelli, Akif Kartal lascia proseguire

16:03 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si chiude la prima frazione, Pietra avanti

45' uno di recupero

43' ANICH! PIETRA IN VANTAGGIO, PUNIZIONE PERFETTA DEL NUMERO 13. Tiro col destro che va a insaccarsi alla sinistra di Bartoletti

42' steso Anich, mattonella interessante per il Pietra.

36' D'Arrigo! Blocca Vernice, azione nata da una rimessa laterale vicino alla bandierina, tiro debole a giro dall'interno dell'area, la migliore occasione fino ad ora

34' prova a cercare il palo lontano Caramello dalla sinistra, Vernice osserva la traiettoria terminare sul fondo

31' bella trama del Pietra sulla destra, Rovere respinto, riparte Caramello che sbaglia l'appoggio verso Costa

30' ci prova anche Pesce dal limite: fuori

29' primo tentativo del Pietra, tiro di prima intenzione di Capocelli di collo che termina a lato

28' ammonito Donato, bella sponda di petto di Capocelli per Rovere steso dal difensore ospite

25' gialloneroverdi in campo con un 3-5-2

22' Albaro ben messo in campo e compatto, ora un corner conquistato da Costa, conclusione respinta del numero 9.

19' Insolito scambiato di fascia, ora è a sinistra il numero 7. Attacco affidato quest'oggi a Capocelli, è lui l'unico punto di riferimento nel 4-2-3-1 di Cocco

18' punizione Albaro, spinta all'altezza della panchina del Pietra. Battuta in mezzo di Costa, respinge la difesa

15' niente da segnalare in questi ultimi minuti, regna l'equilibrio

5' punizione di Donato e colpo al volo di Pesce alto sopra la traversa

15:04 partiti

PRIMO TEMPO

Sei punti in sette giornate, un bottino magro per il Pietra Ligure di mister Cocco, reduce dal ko sul campo della Cairese. Al "De Vincenzi", è sfida all'Athletic Club Albaro, formazione genovese con tre punti in piu, rivelatasi spesso un osso duro per tante compagini.

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Ayalas, Tona, Insolito, Rovere, Anich, Guaraglia, Odasso, Capocelli.

A disposizione: Duberti, Lufi, Puddu, Dominici, Mehmetaj, Pescio, De Boni, Gasco, Franco

Allenatore: Cocco

ATHLETIC CLUB ALBARO: Bartoletti, Zinnari, Cataldo, Di Pietro, Lembo, Donato, D'Arrigo, Caramello, Costa, Pagano, Pesce.

A disposizione: Sivori, Martino, Lerini, Scimone, Donarini, Catterina, Coluccio, Gaspare, Ilardo

Allenatore: Mariani

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Valerio Bonavita (Albenga) - Vittorio Semini (Albenga)