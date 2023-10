Calcio. Costantini show! L'Imperia batte 2-0 la Cairese, doppietta chirurgica del regista nerazzurro

IMPERIA - CAIRESE 2-0 (28' e 55' Costantini)

49' FINISCE QUA! L'IMPERIA BATTE 2-0 LA CAIRESE!

47' Zunino e Castagna in serie, due belle conclusoni con poca fortuna

45' Cairese in 10, doppio giallo a Lazzaretti!

45' saranno quattro i minuti di recupero

43' è la fiera del giallo, nel taccuino dell'arbitro di Trento anche Lazzaretti e Boveri

39' Castagna tira a gioco fermo, Caresia estrae il cartellino

37' si gioca poco in queste fasi, la Cairese sta rischiando il tutto per tutto finendo però ripetutamente in fuorigioco

33' ammonito Turone

31' c'è spazio anche per Zunino nella Cairese, esce Sogno

26' esce un applauditissimo Costantini, Buttu passa al 4-4-2 con l'ingresso di Gandolfo

24' punizione di seconda al limite dell'area gialloblu, Costantini tocca per Scalzi, battuta fuori misura

19' Sostituzione anche per la Cairese, prova a dar ritmo alla mediana Boschetto con Insolito per Silvestri

18' nuovi cambi Imperia, Castagna per Ventre e Morchio per Biffi

14' Buttu richiama Faedo, spazio a Scalzi

13' eccellente uscita bassa di Sylla su Sogno, paratona del portiere nerazzurro

10' COSTANTINI! UNA SENTENZA TOTALE! DOPPIETTA PER IL CENTROCAMPISTA DELL'IMPERIA, PALLA SUL PALO LUNGO RISPETTO ALLA PORTA DI SCALVINI

8' Gargiulo duro su Biffi, giallo e punizione dal limite

5' Silvestri al volo da fuori area, palla che termina in fallo laterale

3' doppio giallo per Boschetto! Espulso il tecnico gialloblu

2' E gol annullato proprio a Bogarin! Di Benedetto non ha dubbi a sventolare la posizione irregolare

1' Buttu risponde con Szerdi per Garibbo

1' Nella Cairese in campo Bogarin e Turone, sono usciti Chiarlone e Facello

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

46' dopo un minuto di recupero le squadre tornano negli spogliatoi

41' Ancora una punizione di Costantini, leggermente più arretrata rispetto al gol, Scalvini alza in angolo

40' Caresia rileva un fallo di mano dello stesso Facello, la panchina dell'Imperia invoca il giallo

39' destro a botta sicura dal limite di Facello, strepitoso in chiusura Guida

38' Sogno giù in area, Caresia coglie la simulazione. Ammonito l'attaccante argentino

37' angolo di Costantini, colpo di testa a lato di Scarrone

33' fatica la Cairese, Scalvini deve dire di no a Ventre, spingono i nerazzurri

28' COSTANTINI! UNA MAGIA DEL REGISTA NERAZZURRO, BATTUTA IMPRENDIBILE PER SCALVINI! LA SQUADRA DI BUTTU E' IN VANTAGGIO!

27' Tazzer ingenuo, punizione guadagnata da Giglio, ammonito il terzino.

18' squadre a specchio in campo, 4-2-3-1 sia per Buttu che per Boschetto. Nell'Imperia Faedo, Giglio e Ventre gravitano alle spalle di Biffi. Sogno, invece, p sostenuto da Sassari, Silvestri e Chiarlone

17' rete annullata all'Imperia. Biffi batte Scalvini ma il primo assistente segnala la posizione irregolare

16' duro Facello su Garibbo, altro giallo

10' calcia la punizione seguente Silvestri, sfera controllata da Sylla oltre la traversa

10' contropiede di Tazzer, Garibbo va a contrasto, per l'arbitro è ammonizione

7' Iniziativa di Biffi, Scalvini ci mette una pezza, il rimpallo non favorisce l'Imperia, si riparte dal fondo

5' Giglio giù in area, lascia correre il direttore di gara trentino

3' Leo duro su Lazzaretti, Caresia avverte subito il terzino nerazzurro

1' si parte!

PRIMO TEMPO

IMPERIA: Sylla, Ravoncoli, Leo, Garibbo, Scarrone, Guida, Faedo, Giglio, Biffi, Costantini, Ventre.

A disposizione: Rinaldi, Castagna, Szerdi, Varaldo, Gandolfo, Ardissone, Morchio, Cassata, Scalzi.

Allenatore: Buttu

CAIRESE: Scalvini, Garbarino, Tazzer, Boveri, Gargiulo, Lazzaretti, Sassari, Facello, Sogno, Silvestri, Chiarlone.

A disposizione: Negro, Bogarin, Ponzo, Di Francesco, Turone, Gjataj, Insolito, Zunino, La Rosa

Allenatore: Boschetto





Arbitro: Caresia di Trento

Assistenti: Sciallero di Genova - Di Bendetto di Novi Ligure