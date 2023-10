Calcio, Finale. Monti ha rimesso il mandato. Belvedere: "Ha la mia fiducia, ci confronteremo con la società nei prossimi giorni"

Ivan Monti ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta per 4-2 contro il Legino.

Il mister ha di fatto rimesso il mandato nelle mani della società, ma il direttore sportivo Roberto Belvedere ha ancora la piena fiducia nei confronti del proprio allenatore.

"Dopo la scelta del mister è chiaro che ci confronteremo con la società, ma per quanto mi riguarda ho già respinto le dimissioni. Non ho avvertito da parte sua particolari segnali di nervosismo, la squadra sta facendo il proprio percorso e sono convinto che Ivan Monti sia ancora la figura giusta per poterlo proseguire".