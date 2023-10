Calcio, Promozione. Il Legino fa poker e si aggiudica la sfida del "Ruffinengo": Finale ko 4-2

LEGINO-FINALE 4-2 (19' Crocilla, 25' Piacentini, 45' Lingua, 62' Macagno - 30' Belvedere, 91' Scalia)

45'+2' finisce qui, con poco da raccontare nella seconda frazione dove il Legino ha legittimato e poi controllato il punteggio. Tra gli ospiti molto da correggere

45'+1' ACCORCIA IL FINALE! Corner a mezz'altezza dalla sinistra, in area sbuca Scalia che trova la zampata vincente.

45' sfiora il pokerissimo Donna, conclusione in diagonale alta non di molto.

43' liscio di Scalia e strada aperta verso la porta per Sadiku che però calcia debole tra le braccia di Mondino.

39' lascia il campo l'autore del 3-1 Lingua, dentro Alessio Tobia.

37' cambia ancora il Legino con Donna che subentra a Vezzolla.

33' contrasto davanti alla panchina ospite giudicato falloso dall'arbitro, non è d'accordo mister Monti che si becca il cartellino giallo.

32' esce tra gli applausi del pubblico Macagno, al suo posto entra Sadiku.

31' tentativo direttamente in porta di Renda, Canciani risponde presente e alza in angolo.

29' buono scambio imbastito dagli ospiti, palla verso Dagnino steso da Semperboni che si pecca il cartellino giallo.

26' seconda sostituzione per Monti: Simigliani va in panchina, dentro Ottina.

25' sfiora il pokerissimo la squadra di mister Tobia ma il tentativo di Latini viene salvato sulla linea dai difensori del Finale che poi in qualche modo riescono a cavarsela.

24' Macagno trova il suggerimento per Dorno, ma il neo entrato si accontenta dell'angolo.

23' prima sostituzione per il Legino: fuori Del Nero, dentro Dorno.

21' ammonito anche Dagnino tra i finalesi.

17' POKER LEGINO! Simigliani contrastato da Semperboni serve l'assist perfetto per Macagno che si invola tutto solo verso la porta e trova l'angolo vincente.

16' assolo di Macagno al limite dell'area finalese, la sua conclusione è poi troppo debole e para Mondino.

14' ammonito Del Nero, primo cartellino per il Legino.

13' nuova conclusione di sinistro a rientrare per Brollo che finisce sul fondo.

8' secondo cartellino giallo, ancora per il Finale: ammonito Arzarello.

7' prova a scuotere il Finale Brollo, serpentina e tiro che però finisce sulla rete esterna.

6' cambia mister Monti: dentro Renda al posto di Vittorio Brollo. Va Pastorino a occupare la posizione di terzino sinistro.

1' non ci sono cambi per i due tecnici, si riparte.

SECONDO TEMPO



45'+2' finisce qui, con 2' di recupero, la prima frazione. Legino meritatamente in vantaggio, Finale decisamente da rivedere.

45' TRIS LEGINO! Conclusione di Piacentini su cui si oppone Mondino, la palla però arriva a Lingua non seguito da alcun avversario: facile il tap-in per il numero 7 di casa.

39' punizione da posizione favorevole per Macagno, l'ex Cairese e Vado colpisce però la barriera poi va a terra in un contrasto. Il direttore di gara fa segno di proseguire.

33' primo cartellino giallo del match, è per Vittorio Brollo che interviene duro su Macagno.

30' ACCORCIA IL FINALE! Cross rasoterra dalla sinistra di Belvedere, anche in questo caso nessuno riesce a deviare ma la sfera sorprendere Canciani e si insacca.

29' cerca una reazione la squadra ospite: imbucata per Simigliani, attaco rintuzzato dalla difesa di casa.

25' RADDOPPIO LEGINO! Secondo calcio d'angolo conquistato dalla squadra di casa, sulla traiettoria dalla sinistra respinta goffa di Mondino che arriva sui piedi di Piacentini che ha vita facile e metterla dentro.

19' LEGINO IN VANTAGGIO! Cross praticamente dalla linea di centrocampo di Crocilla, sulla traiettoria non ci arriva nessuno, compreso il portiere giallorosso in uscita, e la palla si insacca.

18' si accentra Gabriele Brollo a cercare col sinistro il suggerimento a rientrare per Belvedere, palla lunga per Canciani.

16' attacca il Finale, Pastorino si scontra in area con Lingua che resta a terra. Niente di grave per l'esterno leginese.

15' sfera in profondità per Macagno che cerca di sfruttare un'uscita non impeccabile di Mondino ma calcia sull'esterno della rete.

14' contrasto aereo poco oltre il centrocampo, raccoglie la palla Cappannelli che cerca la conclusione di prima intenzione, palla alta.

11' buona azione in velocità del Legino, la palla di Piacentini sull'esterno verso Del Nero è però troppo lunga e si spegne sul fondo.

6' Macagno da sinistra riesce a superare in dribbling Arzarello, la sua conclusione in diagonale però trova sulla traiettoria Piacentini per la quale si alza la bandierina del primo assistente.

5' fase iniziale a ritmi altissimi con qualche tentativo da ambo i lati ma finora sono i difensori ad avere la meglio.

1' tutto pronto, fischio d'avvio del signor Morbelli. Padroni di casa con la classica divisa verdeblu, ospiti in bianco con inserti giallorossoblu sul petto.

PRIMO TEMPO

Queste dunque le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio.

LEGINO: Canciani; Crocilla, Semperboni, Cappannelli, Latini, Garzoglio, Lingua, Del Nero, Vezzolla, Macagno, Piacentini.

A disposizione: Santelia; Lanzarotti, Donna, Dorno, Kertalli, Perata, Tobia, Revello, Sadiku.

Allenatore: F. Tobia

FINALE: Mondino; Zeggio, V. Brollo, Scalia, Arzarello, Illiano, Belvedere, Dagnino, Simigliani, G. Brollo, Pastorino.

A disposizione: Martinetti; Isaia, Costantino, Nazarenko, Esposito, Cafarotti, Renda, Trevisano, Ottina.

Allenatore: I. Monti

Arbitro: F. Morbelli di Albenga

Assistenti: V. Torrero di Genova - L. Ingenito di Genova

Nella domenica del cambio d'ora, sia Legino che Finale hanno l'occasione per cambiare le proprie prospettive di stagione in questo inedito derby tra savonesi che manca dalla stagione 2000/2001, quando all'andata fu la squadra verdeblu a imporsi per 3-1 mentre al ritorno i finalesi vinsero 2-0.

Appaiate entrambe a quota 11 punti, in piena corsa play-off, le due compagini, finora protagoniste di un campionato lineare nei risultati e nelle prestazioni, hanno una chance molto ghiotta per legittimare il cammino compiuto finora.