Calcio. Serie D, Sanremese. Il presidente Masu annuncia: "Abbiamo individuato il nuovo allenatore"

La Sanremese conclude con un pareggio 0 a 0 il match contro il Vado, e nel post partita il presidente Alessandro Masu annuncia che la società ha individuato il profilo del nuovo allenatore.





Nel ringraziare Cavarzan per il suo ruolo da traghettatore, Masu ha dichiarato che nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo tecnico. Se i tempi del tesseramento lo consentiranno, sarà già in panchina nella sfida di mercoledì contro l'RG Ticino.



Si tratta di un allenatore giovane, che arriva da fuori zona, che ha ambizioni in linea con la società, e che ha assistito alla sfida contro i savonesi di questo pomeriggio. Inoltre, in sinergia con Caverzan consoliderà ancor di più il legame tra Prima Squadra e settore giovanile.