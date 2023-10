Volley, Prima Divisione. VBC Savona pronto a ripartire, coach Battistelli: "Siamo sulla giusta strada"

Inizia con una sconfitta il campionato di Prima Divisione femminile per il VBC Savona, la squadra di coach Alberto Battistelli cade sul campo di casa contro il New Volley Valbormida. Una buona prova quella della formazione biancorossa, che cade 3 a 0 ma se la gioca in tutti gli set.



"Purtroppo è arrivata una sconfitta all’esordio ma contro una squadra che l’anno scorso è arrivata sul podio della prima divisione" - parla così l'allenatore savonese - "Non solo siamo sempre rimasti in gara ma a tratti siamo stati anche avanti di 4-5 punti come nel secondo set, senza pero riuscire a chiudere in nostro favore. Essendo neopromosse ed avendo fatto alcuni innesti mi aspetto che il nostro gioco possa migliorare nelle prossime giornate: in palestra stiamo lavorando proprio sulle fasi di gioco, in modo da far entrare le nuove ragazze perfettamente in armonia con il resto della squadra".



Già questo weekend un'altra sfida per le bianco rosse che saranno impegnate sul campo de Le Civette Celle: "Domenica avremo già una gara importante" - prosegue Battistelli, da quest'anno anche Direttore Tecnico del settore giovanile femminile - "Iniziare a fare punti in modo da poter proseguire nel migliore dei modi il lavoro in palestra, senza pensare continuamente ai risultati da ottenere per l’obiettivo che deve essere il mantenimento della categoria. Per fare punti servirà riproporre la prestazione di domenica scorsa, aumentando la concentrazione nella fase difensiva senza calare nel ritmo di gioco".