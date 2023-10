RunRivieraRun Half Maraton: è Patrick Mutunga Mwikya il re dell'edizione 2023

E’ il kenyano Patrick Mutunga Mwikya il vincitore della 12esima edizione della RunRivieraRun Half Marathon, la “Regina” delle mezze maratone disegnata sul fantastico percorso fra Varigotti e Marina di Loano andando ad accarezzare il lungomare ligure. Il portacolori dell’Atl.Potenza Picena ha fatto il vuoto alle sue spalle, chiudendo nel tempo di 1h06’44”.

In una giornata ideale per la corsa, con cielo sereno e una buona brezza, Mwikwa ha preceduto Francesco Breusa (Battaglio Cus Torino) al suo esordio sulla mezza maratona siglato in 1h08’16” e che ha la particolarità di essersi dedicato alla corsa su strada solo di recente dopo aver affrontato quasi tutte le specialità in pista, dalla corsa ai salti e ai lanci. Terza posizione per il francese Julien Gueydon (Menton Marathon) in 1h11’15”. Vittoria kenyana anche fra le donne grazie a Nancy Kerage Kerubo (Acsi Campidoglio Palatino) che in 1h19’10” ha prevalso su Alice Minetti (Atl.Roata Chiusani/1h27’42”) e Lucrezia Lupi (Atl.Novese/1h31’55”).

La Corsa del Sorriso, com’è stata ribattezzata lo scorso anno, ha portato a Finale Ligure un numero incredibile di concorrenti. Questo grazie a tutti coloro che supportano il comitato organizzatore nell’allestimento della gara, dai 4 comuni interessati dalla corsa (Finale Ligure, Borgo Verezzi, Pietra Ligure e Loano) con le loro Polizie Locali, alla Regione Liguria, la Provincia di Savona, Questura, Prefettura, Marina di Loano, Fondazione De Mari e tutte le Associazioni di Volontariato: AIB, Ass. Carabinieri, Ass. Alpini, Croce Bianca di Finale Ligure e Borgio, Croce Verde di Finalborgo, Croce Rossa di Loano, Vecchia Loano, Pietra Soccorso, l’Auser di Pietra Ligure, i Masci di Finale Ligure e Pietra Ligure, oltre a tutti i volontari “Angels ASD RunRivieraRun”. Per l’Asd RunRivieraRun ora l’attenzione è puntata sulla prossima edizione de La Rapidissima nel 2024.