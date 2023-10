Calcio, Bragno. Tanti indizi fanno una prova per il dg Mignone: "Siamo una realtà credibile, contro il Celle Varazze una reazione strepitosa"

Prendere in un solo incontro tutte le reti incassate nelle precedenti sei partite, rischiava di creare qualche contraccolpo di troppo per il Bragno.

Il 5-1 incassato a Loano è stato invece riassorbito in men che non si dica, tanto che i verdi di Adami hanno sfiorato il colpaccio contro una big come il Celle Varazze.

"Temevo ci fossero ancora delle scorie - svela sinceramente il dg Massimo Mignone - dopo tante gare positive cadere come abbiamo fatto a Loano rischia di lasciarti addosso qualche cicatrice, invece tutto il gruppo ha reagito nel migliore dei modi, tanto che per pochissimo non siamo riusciti a battere una squadra che mi ha davvero ben impressionato come quella di Monteforte.

Sono contento perchè stiamo dimostrando di essere una realtà credibile. Peccato solo per l'ingenuità del rigore finale, ma la priorità di ieri era ritrovare un certo tipo di prestazione. Bravi i ragazzi e anche il mister, sono convinto che Simone Adami sia uno dei prospetti più interessanti del mondo dilettantistico per i prossimi anni".