Pallanuoto. E' iniziata la stagione per il Doria Nuoto Loano, l'under 13 quarta alla Sciorba

Sabato 28 ottobre presso la piscina della Sciorba di Genova ha preso il via la stagione agonistica della pallanuoto di Doria Nuoto Loano.

La categoria Under13, capitanata da Gaia Gattuso, ha ottenuto un ottimo quarto posto davanti a compagini di grande blasone.

“I ragazzi si sono comportati egregiamente crescendo di qualità partita dopo partita e si sono dimostrati battaglieri in ogni incontro – spiegano dalla società loanese – Solo il Quinto e il Chiavari hanno avuto la meglio, peraltro a fatica, contro i nostri. Le partite contro Locatelli e Andrea Doria ha visto i ragazzi di coach Bottelli mettere in acqua una pallanuoto grintosa e ordinata. Vignone con cinque goal è stato il miglior marcatore della nostra società, ma Gattuso (tre goal), Pugliano (due) e Beato (uno) hanno segnato il loro nome sul tabellino dei marcatori. Da segnalare l'ottima prova del portiere Bertolino con due rigori neutralizzati e del centroboa De Leo ottimo riferimento in attacco”.

“Il Doria Nuoto Loano torna a casa con un'ottima prestazione e la consapevolezza che c'è da lavorare, ma che siamo sulla buona strada grazie a questi ragazzi”, chiosano da Doria Nuoto Loano.

In foto: Matteo Abbate, Francesco Beato, Diego Vignone, Pietro Pugliano Gattuso Gaia, Michele Bertolino, Tommaso Scorza, Tommaso Parodi, Andrea Rossanino, Samuele De Leo, Lorenzo Garofalo. Allenatore: Tiziano Bottelli.