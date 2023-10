Giudice Sportivo, Eccellenza. Una giornata ai tecnici Corradi e Boschetto, quattro turni per Porta

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 29/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BOSCHETTO RICCARDO (CAIRESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GASSANI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PORTA CARLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

A seguito di una decisione arbitrale, con un tono di voce molto alto, rivolgeva alla terna un'espressione ingiuriosa, ripetendola per tre volte (infrazione rilevata da parte di un AA - art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DE MARTINI LUCA (BUSALLA CALCIO)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SCARRONE TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TAZZER MASSIMO (CAIRESE)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BERTOZZI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA CALCIO SRL)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)

CARLETTI LUCA (TAGGIA)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

GRIGO GUSTAVO (ANGELO BAIARDO)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

TURONE FILIPPO RAMON (CAIRESE)

GALLI DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MURATI WESLEY (FORZA E CORAGGIO)

PAPI YURI (FORZA E CORAGGIO)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

ILARDO FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

PEIRANO LORENZO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARISONE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

SCALVINI TOMMASO (CAIRESE)

SOGNO SANTIAGO (CAIRESE)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARZI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PITTALUGA FILIPPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LARCOMBE JOELE (FORZA E CORAGGIO)

LUCACCINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

MOSTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GARIBBO LUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

ANDREETTO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

PADI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)

ROVIDO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)