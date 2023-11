Mateo Likaxhiu è solito non risparmiare sorrisi fuori dal campo, ma quello regalato all'arrivo in conferenza stampa è più ampio del solito per merito della prima rete realizzata con la maglia dell'Albenga.

Un bel pallonetto a Gomis, praticamente imbattibile tra i pali, decisivo per regalare alla causa ingauna tre punti pesantissimi nel contesto di 90 minuti particolarmente complessi.