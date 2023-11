Aver rimontato in extremis due gol al Vado, autentico fortino in questo inizio di stagione per i rossoblu, ha permesso alla dirigenza e i giocatori del Derthona di uscire con il sorriso dalle mura del Ferruccio Chittolina.

Il direttore generale Roberto Canepa, sottolinea al contempo le difficoltà di approccio nella sfida di ieri pomeriggio che ha costretto, complice un ottimo avvio del Vado, i leoncelli ad incassare le due reti di Donaggio e Capra.