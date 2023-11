Calcio. Il Ceriale punta alla scossa per la Juniores. La panchina passa da Bortolini ad Arvasi

Il Ceriale Progetto Calcio comunica che Michele Bortolini non sarà più l’allenatore della Juniores. Una scelta dolorosa ma fatta in comune accordo con lo stesso Michele, atta a cercare di dare una scossa alla squadra per poter risalire la china dal momento difficile.

La società intende ringraziare “Borto” per aver contribuito attivamente al percorso di crescita che tutti ci siamo prefissati. Il girone regionale vinto, assieme alla salvezza dell’anno scorso, sono solo quei risultati tabellari che poi combaciano con il grande valore umano della sua persona. Una figura seria e professionale che, fino all’ultimo, ha messo anima e cuore per provare a risollevare la situazione. A lui vanno i migliori auguri per il futuro e un ulteriore ringraziamento sentito.

La guida tecnica della squadra è stata affidata ad Alberto Arvasi. In passato allenatore della Prima Squadra dell’ex Loanesi, della Juniores Nazionale dell’Argentina e, più recentemente, facente parte dello staff tecnico del settore giovanile dell’Albenga. La società augura buon lavoro al mister con la speranza di vedere il cambio di passo desiderato