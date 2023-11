Calcio, Pietra Ligure. Biancocelesti camaleontici contro l'Albaro. Cocco: "Per vincere serviva compattezza" (VIDEO)

Abbiamo visto in tante occasioni il Pietra Ligure scendere in campo con atteggiamento garibaldino, accettando anche sfide, come quella con il Campomorone, dove i ribaltamenti di fronte si seguivano uno via l'altro.

Domenica, invece, la squadra di Matteo Cocco ha voluto interpretare la partita contro l'Athletic Albaro in maniera più prudente, puntando sulla compattezza di fronte a un avversario "scorbutico" come i genovesi.

Un atteggiamento che ha premiato i biancocelesti, usciti vincitori dal Devincenzi grazie alla punizione di Anich.