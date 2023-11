Motori. I portacolori savonesi arrivano anche al rally Tunisie Challenge

Con 3 equipaggi e mezzo, la provincia di Savona è stata rappresentata in forza alla terza edizione del rally Tunisie Challenge, nella categoria Adventure C -3, evento tenuto dall’11 al 20 ottobre.

I percorsi impegnativi fuoristrada su sabbia o terra, non hanno fermato gli equipaggi George & Mildred e Team Rossi e Stefano Berigliano di Cairo Montenotte e navigatore del team Pandamonio.

In particolare George & Mildred, nickname dei finalesi Lorenzo Di Meo (63 anni) e Beatrice Tenca (57), non si sono fermati di fronte al clima insolitamente caldo del deserto – fino a 46 gradi in ottobre – e nemmeno di fronte ad un problema tecnico , magistralmente risolto da un altro equipaggio del vicino Piemonte – gli “Spandati “ (Fabio Alessandrini e Stefano Ghiglione).

I due finalesi adottati, da sempre amanti del fuoristrada nel deserto, hanno partecipato con una Panda Sisley 4x4 , preparata per questi tracciati, resi tra l’altro ancora più insidiosi ed estremi dall’assenza di piogge da lungo tempo. Idem il team Rossi, con il pilota William (junior Rossi di soli 21 anni) ed il fratello Manuel (33) – con alle spalle esperienze di deserto su altri mezzi offroad.

Tunisie Challenge “la Dakar degli anni 70 per gli avventurosi di oggi “ ha toccato le tappe di Hammamet, Tozeur, Douz, Tembain, Matmata e Djerba facendo vivere ai partecipanti (in tutto circa 60 equipaggi d, ma 25 della categoria Adventure C-3) momenti di grande adrenalina e di incanto di fronte ai paesaggi del deserto Sahariano.

La prossima sfida sarà la partecipazione al Marocco Challenge , ovviamente con grande partecipazione savonese!