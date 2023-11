Pallanuoto. Len Euro Cup, la RN Savona dilaga negli ultimi due tempi: Honved battuto con un secco 14-7

RARI NANTES SAVONA - HONVED 14-7

FINISCE QUI! PREZIOSO SUCCESSO DELLA RARI NANTES SAVONA, CHE SUPERA 14-7 L'HONVED NELLA TERZA GARA DELLA FASE A GIRONI DI LEN EURO CUP! Biancorossi a quota 6 in classifica, staccata di tre lunghezze la squadra magiara

0:12 EKLER realizza la sua personale doppietta, 14-7

1:11 Simon sbatte sull'incrocio, la Rari gioca col cronometro senza forzare la ripartenza

1:56 time out ungherese

2:10 FIGLIOLI! Gran botta che rimbalza sull'acqua prima di insaccarsi all'incrocio, dilaga la squadra di Angelini, Honved ormai sparito dall'acqua

2:57 TIMBRA ANCHE ROCCHI! Deviazione vincente sotto misura, Kardos battuto per la tredicesima volta

3:25 rompe il digiuno la squadra di Szivos, che sale a quota 6

3:42 BRAGANTINI! Superata la "barriera" magiara sulla linea di porta, primo centro della serata anche per il numero sette biancorosso

4:19 senza fortuna anche il tentativo di Erdelyi, scorrono i secondi sul cronometro, con la Rari che avvicina sempre di più la seconda vittoria su tre gare nella fase a gironi di Len Euro Cup

4:40 Guidi smorza il mancino di Vadovics, ripartono i padroni di casa

5:19 Sugar fermato dalla traversa, partita che ha ormai più poco da dire in termini di risultato

6:21 Vadovics a tu per tu con Nicosia viene frenato dall'ottimo intervento della difesa savonese, pallone che scheggia poi la traversa prima di terminare oltre la linea di fondo campo

7:35 ANCORA CAMPOPIANO! Poker personale, mancino chirurgico sotto l'incrocio, +6 biancorosso

8:00 lo sprint è della Rari!

ULTIMO QUARTO

0:44 CAMPOPIANO! Grande assist di Durdic, palla veloce per il mancino biancorosso che di prima infila ancora la porta magiara. Doppiato l'Honved, partita incanalata sui binari giusti

1:34 GUIDI di potenza e precisione, destro rapido che fulmina Kardos, 9-5! I biancorossi tengono a distanza di sicurezza la squadra di Szivos

2:01 Ekler non passa, Nicosia si oppone nuovamente con un gran riflesso

3:15 tre giocatori sulla linea a difendere la porta, la Rari va alla conclusione a fil di sirena senza trovare la via del gol

3:40 SIMON sblocca gli ungheresi in questo terzo tempo, 8-5, sfruttata la superiorità

3:59 primo time out chiamato dall'Honved

4:54 ancora Nicosia, mano sinistra in traiettoria a togliere dall'angolino la sassata di Kevi

6:02 CAMPOPIANO DI POTENZA col mancino, finalizzata al meglio la ripartenza, break di vitale importanza nell'economia della gara, 8-4

6:16 Nicosia in uscita detta legge e fa ripartire subito i compagni

6:30 PATCHALIEV, si sblocca anche il numero tre biancorosso, diagonale sul primo palo che infila Kardos, massimo vantaggio Rari, 7-4

8:00 il primo tema offensivo dell'Honved colpisce l'ennesimo legno della serata, percentuali realizzative basse per gli ungheresi, che non primeggiano però in termini di fortuna

TERZO QUARTO

Si va all'intervallo lungo con il doppio vantaggio della Rari sulla formazione ungherese, 6-4 il parziale

0:16 doppio uomo in più per l'Honved, ma la traversa nega a Simon nega il gol del 6-5

1:43 intervento di Figlioli a fermare la conclusione di Kiss, sul versante opposto ci pensa il portiere ungherese a respingere la sassata a filo d'acqua dello stesso Figlioli

2:23 DURDIC, rete preziosissima in un momento delicato della sfida, sale nuovamente sopra di due reti la formazione di Angelini

3:16 fase del match abbastanza confusa, tanti errori in attacco da una parte all'altra

5:17 braccio armato dalla lunghissima distanza per Kiss, non inquadra però lo specchio il numero sette in calottina blu

5:44 IL RIGORE DI FIGLIOLI riporta avanti la Rari Nantes, angolo diverso rispetto al primo quarto ma il portiere magiaro è nuovamente battuto

6:31 Erdelyi servito da Bragantini spara addosso a Kardos, ma sul capovolgimento di fronte si salva la Rari

6:55 VADOVICS trova la rete del pareggio, non bene la difesa savonese in questa circostanza, 4-4

7:07 fischiato fallo in attacco ai biancorossi, si ritorna dalla parte opposta

7:29 la parata di Nicosia con la manona sinistra, Rari subito a caccia del nuovo +2

8:00 gli ungheresi vincono lo sprint e organizzano la prima azione

SECONDO QUARTO

Si chiude 4-3 per la Rari Nantes Savona il primo quarto della sfida contro l'Honved

0:45 Bragantini, conclusione forzata respinta dal braccio di Kevi, ripartenza Honved sciupata con un tiro senza pretese che termina nettamente out

1:34 Vadovics centra la traversa, sfuma poi la ripartenza di Bruni che aveva tentato di lanciarsi in contropiede, perdendo poi il duello con il diretto marcatore

2:42 S. HESSELS, l'Honved concretizza l'azione con l'uomo in più, Nicosia battuto sul primo palo. 4-3 alla "Zanelli"

3:18 E C'E' ANCHE LA FIRMA DI CAPITAN RIZZO IN QUESTO PRIMO QUARTO! Conclusione da posizione centrale che pesca l'angolino, 4-2

3:36 Campopiano viene fermato dalla parata di Kardos, ma prosegue il tema offensivo biancorosso

4:05 GOL DI KISS, tornano a -1 i magiari, palla al centro di Vadovics e deviazione sotto misura del giocatore in calottina numero sette

4:26 CAMPOPIANO! Gran mancino da posizione defilata, pescato il varco giusto tra portiere e primo palo. 3-1

5:22 la Rari non sfrutta la prima superiorità a favore, Durdic col destro non inquadra lo specchio

6:02 KEVI si alza al centro e trafigge Nicosia da distanza ravvicinata, gran giocata dell'Honved che non vuol lasciar scappare la squadra di Angelini. 2-1

6:24 GUIDI! Sassata vincente che non lascia scampo a Kardos, doppio vantaggio Rari in avvio

6:44 Nicosia fa buona guardia con un'uscita sicura che interrompe la manovra ungherese

7:16 Rigore trasformato da Figlioli! 1-0 per i biancorossi!

8:00 si parte! Neutralizzato il primo possesso dell'Honved, la Rari organizza la ripartenza

PRIMO QUARTO

FORMAZIONI

RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic, Rizzo, Bragantini, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi, Da Rold.

ALLENATORE: Alberto Angelini.

HONVED: Kardos, Kevi, Z. Ekler, Vadovics, Sugar, Fejos, Kiss, Gregor, B. Hessels, B. Ekler, Simon, S. Hessels, Farkas

ALLENATORE: Marton Szivos.

Arbitri dell'incontro i signori Vojin Putnikovic (Serbia) Maro Savinovic (Croazia).