Utilizzando le quote di StarVegas: l'Inter è favorita per il titolo di Serie A?

Il campionato di calcio italiano della massima serie sta entrando nel vivo, ma già si sono delineate alcune gerarchie e problematiche, così come sorprese e delusioni. Dopo lo scorso anno nel quale abbiamo assistito al dominio totale del campionato da parte della squadra partenopea del Napoli, la quale ha raggiunto il suo storico terzo scudetto, nelle prime fasi di questo campionato stiamo assistendo a un avvio più combattuto, anche se alcune squadre stanno mostrando i muscoli più di altre.

L’inizio delle due squadre milanesi dell’Inter e del Milan ha fatto subito capire che queste due squadre sono intenzionate a competere fino alla fine per il titolo di questo anno, così come la Juventus che, dopo lo scorso e travagliato anno, staziona ai vertici della classifica a poche lunghezze di distanza dalla vetta.

“Il pallone è rotondo”, è questo quello che viene detto quando si parla di partite calcistiche, anche di quelle che sembrano essere più scontate, e mai detto è risultato più adeguato. Parlare già da queste fasi iniziali di chi vincerà il campionato è un po’ prematuro, però è anche vero che i dati accumulati fino adesso stanno denotando una cerchia di papabili squadre vincitrici.

Le quote delle scommesse sugli eventi sportivi

Per gli amanti di statistiche e pronostici, un aiuto nel cercare di capire se l’Inter è la principale favorita alla vittoria finale del campionato, i siti per il betting online possono essere un’ottima fonte. Se vuoi curiosare tra questi dati per avere un quadro più ampio di come si sta evolvendo il nostro campionato di calcio, dirigiti verso StarVegas o siti similari, e scorri tra le sue sezioni quelle dedicate alla serie A.

Le statistiche che possiamo trovare su questi siti non sono dati dal caso, ma sono forniti da tutto uno studio dei trend delle squadre, così come dalla forza delle rispettive rose di calciatori e tanto altro. Sempre navigando tra i vari menù dei siti dedicati alle scommesse sportive, si possono trovare le quote sia per quello che riguarda le scommesse dal vivo sui singoli eventi sia per chi può vincere la competizione.

L’Inter fa male ai cugini del Milan

Osservando questa prima parte del campionato, il confronto per la vittoria finale sembra essere probabilmente un gioco a 2 tra le squadre milanesi. L’Inter si sta facendo trascinare oltre che da un organico ormai rodato, anche da uno dei suoi giocatori chiave, il quale sta vivendo un inizio di stagione ad altissimo livello, ovvero Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro che ha già messo a segno diversi gol arrivando già in doppia cifra. Al momento sembra non accusare le cessioni illustri avvenute nella pausa precampionato, tra le quali troviamo la travagliata storia di Lukaku e quella del portiere Onana, adesso in forza al Manchester United.

Il calcio spesso si gioca sulla spinta emotiva, e la vittoria contro i cugini del Milan nel derby milanese ha dato una spina e una carica incredibile ai calciatori nerazzurri, anche se a quella straordinaria vittoria sono seguite un pareggio e una sconfitta.

Il Milan invece sembra una squadra molto solida in questo inizio di campionato. La squadra rossonera ha sempre portato il risultato a casa, tranne in due occasioni, ovvero il derby contro l’Inter e nel match perso in casa contro la Juventus. Questo denota che anche se riesce a rimanere concentrata e a portare a casa i tre punti nelle partite più ordinarie, il Milan manca di mordente negli scontri diretti, fattore per il quale tra le due milanesi rimane l’Inter la favorita per la vittoria finale del campionato.

Delusioni iniziali della serie A

Se da una parte abbiamo assistito a quello che ci si aspettava, con Inter, Milan e Juventus nei posti alti della classifica, chi sta vivendo un inizio campionato travagliato sono sicuramente il Napoli e la Lazio. Questa notizia fa ancora più rumore proprio perché queste due squadre hanno chiuso lo scorso campionato al primo e al secondo posto, mentre nella stagione attuale faticano sia a trovare risultati positivi che la continuità nel gioco.

Questo fa suonare anche un forte campanello di allarme in chiave delle partite europee, visto che entrambe le squadre sono impegnate nella massima competizione calcistica europea, ovvero la Champions League .

Come sorprese almeno per questa prima parte di campionato, troviamo la Fiorentina, il Bologna la Roma e l’Atalanta, squadre che al momento riescono agevolmente a stazionare nella parte alta della classifica, tra le prime 8 posizioni.

Conclusione

Il campionato di serie A si appresta a entrare nel vivo della stagione, ma già da queste prime giornate si possono fare diverse deduzioni. Lo scontro diretto per la vittoria finale sembra essere uno scontro a due tra le squadre milanesi. Inter e Milan infatti stanno portando a casa quasi tutte le partite, anche se i rossoneri sono indietro negli scontri diretti. La Juventus si sta aggiungendo come terzo incomodo, soprattutto grazie alla vittoria fuori casa contro il Milan.

Lazio e soprattutto Napoli al momento deludono i propri tifosi, con due partenze disastrose se si pensa come hanno concluso lo scorso campionato.