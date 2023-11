Calcio, Speranza. Il derby col Città di Savona all'orizzonte, ma non mancano le iniziative di solidarietà

Un segnale di sensibilità coerente con un modo di vivere il calcio e lo sport dimostrato nei giorni scorsi – come tiene a sottolineare la società - anche non cadendo in polemiche sterili riguardo al mondo arbitrale. Proprio restando in ambito più prettamente sportivo, archiviando l’uscita di scena, mercoledì, della squadra del presidente Bruno Bruzzone dalla Coppa Liguria, ora tutti i riflettori sono puntati sul resto del percorso di crescita di un gruppo giovanissimo e che sta già esprimendo ottime potenzialità.

«Per quanto riguarda la Prima Squadra il primo bilancio stagionale è nel complesso più che positivo – analizza il periodo conclude Mauro Rosa – questo scorcio di stagione ci ha visto in campionato vincere tre volte, perdere due e pareggiare in una occasione ma abbiamo incontrato squadre molto forti e attrezzate oltre che favorite quali, ad esempio, Masone e Multedo. Considerando che siamo la squadra più giovane di tutti i gironi di Prima Categoria non possiamo che essere soddisfatti. Stiamo lanciando tanti ragazzi e, soprattutto, il gruppo di mister Davide Girgenti è estremamente unito e si applica al massimo giocando un calcio piacevole e bello da vedere. Domenica avremo una partita altrettanto importante con il Città di Savona a cui andremo però cercando di pensare soltanto alla nostra prestazione. Anche noi, come altre formazioni, è capitato e capita di subire in questo periodo torti arbitrali ma non abbiamo voluto rimarcarli. Gli arbitri sono da soli nello svolgere il loro compito e come società Speranza siamo dell’idea che debbano essere aiutati nell’assolvere al meglio la loro funzione in campo attraverso la nostra correttezza in campo. E non importa se spesso ci capita di incontrare episodi sfavorevoli. Creare un clima di lamentele continue non aiuta nessuno».