ArteGinnastica, prima doppia storica qualificazione nazionale: agli italiani ci saranno Virginia De Andreis e Federica Baldini

E' stato un fine ottobre letterlamente storico per la ginnastica ritmica finalese. Per la prima volta da quand'è nato, la società ASD ArteGinnastica, dopo gli ottimi risultati regionali, porterà ai campionati italiani di Specialità Gold con il cerchio ben due sue atlete: Virginia De Andreis e Federica Baldini.

Gli ultimi risultati ottenuti nel campionato della Zona Tecnica 1 svoltisi a Legnano hanno visto entrambe le atlete terminare al terzo posto nelle rispettive categorie: la Baldini bronzo tra le Senior, mentre la De Andreis sul podio delle Allieve 1a fascia. Ora ad aspettarle c'è la fase nazionale di Campobasso.

Sempre in terra lombarda, ottimi risultati per la società finalese curata dalle sorelle Carlotta e Andrea Carola Violante anche dalle altre ginnaste in gara. Tra le Junior 1 sono state Letizia Zanolla e Greta Orso, entrambe alla prima esperienza interregionale, a ben figurare, con Letizia che ha addirittura sfiorato per soli due decimi la qualificazione nazionale nel cerchio.

Tra le Junior 2, gara regolare e ben eseguita sia al cerchio che al nastro per Francesca Bruzzo, mentre l'emozione ha giocato qualche scherzo di più a Ginevra Viola.

Nelle Junior 3 soddisfacenti sia la gara che il punteggio con la palla dell'esordiente Anna Caneto. Amaro in bocca per le clavette invece, dove l’aspirazione era più alta, a causa di qualche piccolo errore che non le ha concesso la qualifica alla fase nazionale.