Rari Nantes, l'analisi di Campopiano post Honved: "Stiamo crescendo, ce la possiamo giocare alla pari con tutte" (VIDEO)

"Un'ottima prestazione, ci serve per crescere per le sfide future, ci aspetta un giro di ritorno che in Euro Cup è tosto e abbiamo messo tre punti da parte per prepararci alle sfide successive. Stiamo crescendo, rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato tanto e quindi stiamo ancora trovando l'amalgama".

L'attaccante della Rari Nantes Eduardo Campopiano, man of the match con le 5 reti contro l'Honved in Len Euro Cup ha analizzato la vittoria 14-7 contro gli ungheresi. Ora la classifica vede i savonesi al secondo posto con 6 punti dietro al Vasas a punteggio pieno.

Il 15 novembre, inizierà il girone di ritorno e arriverà alla Zanelli l'Apollon, poi sempre in casa il Vasas (23/11) e nuovamente l'Honved in trasferta (9/12).

In campionato invece l'8 novembre arriverà il Catania a Savona, trasferta a Roma l'11 novembre e il 18 novembre spazio al match a Palermo contro il Telimar. Insomma un tour de force per la Rari.

"Sono tre mesi senza respiro fino al 12 dicembre, ci aspettano ancora tante partite importanti e non dobbiamo abbassare la concentrazione, stare sempre sul pezzo e migliorarci giorno per giorno" continua il pallanuotista salernitano.

"Questa squadra se la può giocare alla pari con tutti, dobbiamo credere più in noi stessi e nel nostro gioco, dobbiamo acquisire più consapevolezza perché siamo un mix tra veterani e giovani, dobbiamo trovarci tra di noi. Possiamo fare veramente bene" conclude Campopiano.