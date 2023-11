Pattinaggio artistico. I savonesi ben figurano nei Campionati Nazionali Libertas di Celle Ligure

Savonesi protagonisti al Campionato Nazionale Libertas di Pattinaggio Artistico a rotelle in corso di svolgimento al palazzetto dello Sport di Celle. Nelle prime tre giornate della kermesse organizzata dal Centro Regionale Libertas Liguria, in collaborazione con la Asd Erika Pattinaggio Masone, gli atleti delle società della provincia hanno fatto incetta di risultati portando titoli nazionali ed ottimi piazzamenti. Nella classifica Evolution C2, successo di Nicholas Lazarescu, della Sms Generale Savona, imitato, nelle femmine da Maya Cimadori dello Skating Club Andora. Nella Evolution D2, argento per Alisea Lombardo (Sms Generale). Nella Evolution D4 sul gradino più alto del podio è salita Greta Ferrari dello Skating Club Cairo Montenotte, allenata da Linda Lagorio. Nella Evolutioin D5 argento per Ruben Vallarino del Pattinaggio Albenga.

Negli Evolution D6, argento per Giulia Tessore (Skating Club Cairo). Argento nei master A per Beatrice Calcagno (Celle Ligure), bronzo in A2 master per la compagna di team Anna Canepa. Nei master A3, bronzo per Irene Gravano (Skating Club Andora). In Evolutioin B1 medaglia d’ oro per Anastasia Cossu (Skating Club Cairo), mentre nel Midway 1 Linda Mauca del Celle ha portato a casa l’argento. Nel Midway 2 argento e oro per lo Skating Club Cairo con Giorgia Simonetta e Giorgia Troiano. Nei master C1successo per Sofia De Lucis della Sms Generale, allenata da Francesca Ventriglia, davanti alla compagna Anna Pelizzari.

Nei master C2, argento per Caterina Ratto del Celle. Nei master C3 medaglia d’argento per Francesca Marcone della Sms Generale, mentre nei master E2 bronzo per Ludovica Orlando del Celle. La kermesse cellese, scattata il primo di novembre, prosegue per tutta la giornata di oggi per chiudersi domani pomeriggio. L’iniziativa si avvale del patrocinio del comune di Celle Ligure, Coni, Provincia di Savona, Regione Liguria e con il contributo della Fondazione de Mari Savona e Esi Spa.