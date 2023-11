Giro dei Monti Savonesi: è iniziata oggi la kermesse motoristica di Albenga

E' iniziato oggi il 5° Giro dei Monti Savonesi Storico ad Albenga, accompagnato dalla Regolarità a media Sport Infinity. Proprio nella gara riservata agli specialisti di questa particolare disciplina sarà messo in palio un Trofeo dedicato alla memoria di Gianni Chiesa, indimenticato presidente della Scuderia del Grifone scomparso recentemente, che sarà ricordato anche da diversi equipaggi dello storico sodalizio genovese.



Sono numerose le iniziative sportive e non legate alla quinta edizione della classica savonese; da segnalare anche “Navigatori Speciali”, un evento in collaborazione con l’associazione Viceversa in programma giovedì 2 novembre in Viale Olimpia ad Albenga. Lì alcuni piloti locali metteranno a disposizione le loro auto per far vivere l’emozione del rally ad un gruppo di ragazzi meno fortunati, che occuperanno il sedile di destra per un paio di giri su un circuito appositamente allestito secondo tutte le norme di sicurezza previste.

Albenga nel frattempo si prepara ad accogliere a braccia aperte il popolo del rally, che da giovedì ha popolato diverse zone della città messe a disposizione dalle realtà locali e dall’amministrazione. Il Museo Sommariva “La Civiltà dell’olio” è stato designato per il ritiro dei road book. Il rally ruoterà a pochi metri dal centro storico, con il posizionamento della pedana di partenza ed arrivo confermato in Piazza del Popolo, così come lo spazio riservato all’incolonnamento, al riordino ed al parco chiuso in Viale Martiri della Libertà. Confermata anche la logistica del parco assistenza cittadino in Via Deportati Albenganesi e Via XXV Aprile, che però vedrà una leggera modifica all’ingresso, spostato sul Lungomare Colombo al cospetto dell’Isola Gallinara. Da segnalare anche il riordino fra le due prove speciali in programma sabato 4 novembre, che sarà ospitato dall’azienda agricola Bio Vio in località Bastia, un’eccellenza del territorio ingauno.

Cresce l’attesa anche per lo Shakedown, il test con le vetture da gara del sabato mattina che rappresenta una prima assoluta per la manifestazione, che si svolgerà su un tratto della celebre prova speciale di Onzo, utilizzata da diverse gare in passato.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione locale, come si evince dalle parole del Sindaco Riccardo Tomatis: “Dal 2019 il "Rally dei Monti Savonesi" è tornato a essere un appuntamento fisso e assolutamente imperdibile per Albenga. Grazie agli organizzatori ed al Comitato Locale Turismo che, in accordo con l’Amministrazione, continua a investire in questo evento, si è riusciti a riportare nella città delle torri il rombo dei motori che ha fatto vibrare il cuore di tutti noi da ragazzi.”

Al primo cittadino fa eco il suo vice, Alberto Passino: “Questo evento è molto più che motoristico-sportivo, unisce il territorio ed è ulteriore vetrina delle bellezze del nostro entroterra, sempre più strategico in una visione di valorizzazione di una destinazione turistica, alla quale punta con convinzione la nostra città ormai da anni e per cui inizia a raccogliere oggi i frutti di questo duro lavoro, che non deve ne può fermarsi, se vogliamo sfruttare a pieno tutto ciò che la nostra terra ha ancora da esprimere!”