Calcio, Prima Categoria. Baia Alassio Auxilium per il primato, ma il Cengio vuole ancora stupire: la webcronaca dal Ferrando (LIVE)

BAIA ALASSIO AUXILIUM - CENGIO 0-0

14' ammonito Perrier

12' punizione di Aurellio per la Baia, il numero 10 opta per il tiro più che per il cross, Fois alza in angolo

7' Fois è chiamato a uscire dalla propria area, buona la scelta di tempo del portiere granata

5' buon muso del Cengio in avvio, partita iniziata subito su buoni ritmi

1' si parte!

PRIMO TEMPO

BAIA ALASSIO AUXILIUM: Pampararo, Negroni, Velaj, Cavassa, Mollo, Combi, Paltrinieri, Odasso, Rossignolo, Aurellio, Perrier.

A disposizione: Tornago M., Rossi, Gervasoni, Fumagalli, Possemato,Cerasa, Tomao, Tornago S., Abate

Allenatore: Sardo

CENGIO: Fois, Gallesio, Venturino, Bayi, Stefan, Guastavino, Ormenisan, Olivieri, Di Narso, Spinardi, Eboli.

A disposizione: Giorgetti, Chami, Iriana, Jabbi, Rizky, Bertone, Frumento, Ciappellano.

Allenatore: Molinaro

Arbitro: Morbelli di Imperia