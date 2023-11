Calcio. Promozione, quanti incroci stuzzicanti anche nella 9^ giornata: in salsa savonese ecco Celle Varazze-Legino e Quiliano & Valleggia-Bragno

Otto partite in calendario, otto partite in programma alle 15.00.

Il campionato di Promozione non cede all'ormai consolidato "spezzatino" delle altre categorie, con un programma solido e compatto ad illuminare il pomeriggio domenicale.

La San Francesco capo classifica attende la visita del Pra con l'obiettivo di mantenersi sola in testa alla classifica, mentre alle sue spalle il Celle Varazze ospiterà alla Natta un Legino in salute che non vuole perdere quota dopo il convincente 4-2 rifilato al Finale.

Per la squadra di Monti, regolarmente al timone della scialuppa giallorossa dopo le dimissioni respinte in seguito al tonfo del "Ruffinengo", il calendario prevede la sfida casalinga contro il Pontelung, con la Carcarese di Pisano che va invece a caccia del tris consecutivo in trasferta a Ventimiglia.

Prestazioni in crescendo, ma classifica ancora povera di punti per il Quiliano & Valleggia, opposto a un Bragno capace di fermare nell'ultimo turno le civette di Monteforte. Obiettivo continuità in casa Ceriale, che riceve al "Merlo" il Camporosso, mentre in terra genovese giocheranno San Cipriano-Campese e Sestrese-Praese, di nuovo una di fronte all'altra, ma a campi invertiti, dopo la sfida di giovedì in Coppa Italia.