Karate Club Savona: l'ottava medaglia arriva a Ostia, è bronzo per Paola Giordani

Si sono svolti da Venerdì a Domenica a Ostia i Campionati Italiani Juniores di Karate.

Il Karate Club Savona conquista un’altra medaglia, l’ottava in questa stagione ai Campionati Italiani (in precedenza erano arrivate una medaglia agli Italiani Master, due medaglie agli Italiani Cadetti e quattro medaglie agli Italiani Esordienti) nella categoria Juniores con Paola Giordani che si aggiudica il bronzo nella categoria Kumite Femminile 66kg.

Il sodalizio Savonese ha conquistato anche due piazzamenti con i settimi posti di Micol Genta (Kumite Femminile 47kg) e con Matteo Mondo Branchi (Kumite Maschile 50kg).

Sfortunatissima la prova di Micol Genta che non può giocarsi una medaglia per un brutto infortunio subito dopo una tecnica molto pericolosa dell’avversaria in semifinale di tappeto; attimi di paura per l’atleta Savonese che cadendo in maniera innaturale ha momentaneamente perso i sensi e, una volta ripresa, ha terminato l’incontro senza ovviamente riuscire ad essere più competitiva.

Hanno partecipato con ottime prove ma con molta sfortuna anche Matilde Fiume, Saimon Domi, Andrea Odello, Filippo Ferro, Gabriele Braja, Gian Lorenzo Pica, Jacopo Genta.