Calcio, Seconda Categoria. Sassello, prima gioia in campionato. Tallarico: "Vittoria che ci voleva, entrati in campo con mentalità e testa giusta"

Il Sassello ottiene la prima vittoria nel campionato di Seconda Categoria targato Girone B grazie ad un 1-0 che vale doppio dopo l'esordio amaro sul campo del Dego e i tre punti ottenuti contro la Veloce.

Il portiere Francesco Tallarico analizza così il successo di misura: "Questa è stata una vittoria che ci voleva - ha sottolineato l'estremo difensore - perchè abbiamo lavorato tanto da quando abbiamo iniziato. Sapevamo di esserci, anche se in Coppa Liguria non siamo andati bene, ci mancava qualcosa che si è visto domenica. Siamo entrati col piglio giusto a differenza dal match col Dego anche se ci è servita, capendo cosa non dovevamo ripetere: è stata una partita impeccabile da parte di tutta la squadra".

"Questa è una vittoria che fa bene il morale - ha continuato - ma ora pensiamo a domenica che incontreremo un avversario che punta al salto di categoria".