TWEENER ANDORA - VASCO LANFRANCHI DIANO (19-25 / 25-17 / 16-25 / 25-23 / 16-14)

La Tweener Andora non si ferma più. Per due volte sotto nel conto dei set trova la forza di pareggiare entrambi i casi per poi trovare il guizzo vincente nel tiebreak che vale un nuovo successo.