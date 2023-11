Tennistavolo. Grande successo a Toirano per la Serie C Master over 40

Il palazzetto dello sport di Toirano ha ospitato il primo concentramento dei gironi A e B della Serie C Master, riservata agli "over 40". Otto le squadre impegnate, che hanno schierato un totale di 20 giocatori.

Nel girone A ottima partenza del Toirano "A" che ha superato col punteggio di 3 a 0 sia il Regina Sanremo sia l'Arma di Taggia A con i punti realizzati da Andrea Marino (2), Roberto Pesce (1), Andrea Abete (1) e dal doppio Abete/Pesce (2), guadagnandosi così il provvisorio primo posto in classifica.

Nel girone B il Toirano "C" ha fatto suo il derby col Toirano "B", poi battuto 0 a 3 anche dal fortissimo Don Bosco Varazze. Nel secondo incontro il Toirano "C" ha ceduto 0-3 al Tennistavolo Savona.

La formazione "C" ha potuto contare su Federico Occelli (1), Gianluigi Marras (1) e il doppio Marras/Occelli (1); per la formazione "B" hanno giocato Nello Pruiti Ciarello, Roberto Cornelli ed il debuttante Vincenzo Amodeo.

Prossimi appuntamenti il 7 gennaio: ad Arma di Taggia per il girone A e nuovamente a Toirano per il girone B.

Ad Arenzano, con l'organizzazione del Don Bosco Varazze, si è svolto il primo torneo Golden della Coppa Liguria, dedicato alle categorie giovanili. Nel singolo misto Under 17, che contava 16 partecipanti, il Toirano era presente con Massimo Ponassi e Leonardo Ponassi. Tutti e due hanno superato il girone di prima fase come secondi classificati, per poi fermarsi nei quarti di finale, ottenendo entrambi due vittorie e due sconfitte. Un'esperienza utile con l'obiettivo di fare meglio nel prossimo Golden, il 7 gennaio.

Il fine settimana appena trascorso è stato riservato ai campionati a squadre, con le quattro formazioni della Asd Toirano impegnate nella quarta giornata dei rispettivi campionati.

In Serie C1 ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria. Nella palestra della MLM Mondovì non bastano due successi di Walter Lepra e uno di Stefano Rebecchi; la formazione toiranese, che ha schierato anche Andrea Bottaro, resta ferma sul fondo della classifica.

Sabato 11 novembre alle ore 17.30 la sfida casalinga con la capolista Torino Universitaria.

In Serie D1 non arriva il risultato positivo dalla trasferta col Vallecrosia "B": finisce 5-2 per i padroni di casa. I punti del Toirano "Sensei" sono stati realizzati da Andrea Abete e Andrea Marino; la formazione era completata da Roberto Pesce.

Quinta posizione in classifica e turno di riposo nel prossimo weekend.

In Serie D2, com'era già accaduto all'andata, il "derby" va al Toirano "A", questa volta col punteggio di 4 a 3. Per la squadra vincitrice due punti sono stati messi a segno da Stefano Tavilla, uno ciascuno da Roberto Cornelli e Nello Pruiti Ciarello; ha giocato anche Gianluigi Marras. Per il Toirano "B" due i successi ottenuti da Federico Occelli, vittorioso anche in doppio con Christian Galfrè; da segnalare il ritorno di Edoardo Fiorillo dopo alcune stagioni di inattività.

Sabato 11 novembre alle ore 15.30 il Toirano "A" ospiterà l'Arma di Taggia, mentre alle ore 20 il Toirano "B" sarà ospite del Bordighera.