E' stata una vittoria larga, ma non per questo meno godibile per mister Sarpero.

L'Albissole incassata l'inferiorità numerica in vantaggio per 1-0 non ha di fatto avuto contraccolpi di fronte alla Rossiglionese, superata infine per 5-1.

Il modo migliore per approcciarsi al prossimo match in calendario, contro la Spotornese.