Non sarà più mister Alessandro Marguati ad occuparsi della guida tecnica dell'Old Boys Rensen.

L'ormai ex allenatore del team arenzanese ha infatti rassegnato le dimissoni dopo la sconfitta con la Vadese.

Il prossimo impegno in calendario, per l'Old Boys è in programma al Comunale di Borgio Verezzi, contro i rossoblu del tandem Vaccari - Lovazzano.