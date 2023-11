Giudice Sportivo, Serie D. Ben otto giornate a Manasiev del Derthona, il PDHAE perde Colombo per due turni

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 5/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Euro 2.000,00 e diffida DERTHONA FBC 1908 A.S.D. Per avere propri sostenitori, posizionati all'interno dell'area in cui era parcheggiata la vettura degli ufficiali di gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale. Uno di detti sostenitori dava un violento calcio al cancello di accesso all'area che si apriva, rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per evitare l'ingresso dei sostenitori. I medesimi sostenitori reiteravano gli insulti e le minacce anche mentre la Terna Arbitrale lasciava l'impianto sportivo scortata dalla Forza Pubblica.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 1/2023

CAMPANA FEDERICO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato





CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

MANASIEV ZDRAVKO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione irriguardosa spingendolo su un braccio. Sanzione così determinata ex art.36 comma 1 let.b)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COLOMBO ROBERTO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

REKKAB AYMANE (BORGOSESIA CALCIO)

DI LERNIA MARCO (CHISOLA CALCIO)

MANDELLI LORENZO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

TAMBUSSI LEONARDO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FOGLIO CHRISTIAN (ALCIONE MILANO SSD A RL)

PICONE GIUSEPPE (ASTI)

MARCHETTI MANUEL (AVC VOGHERESE 1919)

CAPRA ALESSANDRO (CHIERI)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

CIGAGNA EMANUELE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)