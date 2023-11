Volley, Serie B2. La Vigo Albenga ci prende gusto e vince anche in casa della Pallavolo Tradate

La Vigo Albenga si concede subito il bis, non arriva il bottino pieno per le biancoblù che però proseguono il loro cammino trovando altri due punti importantissimi per la classifica.

In casa della Pallavolo Tradate finisce 2 a 3, con la squadra ingauna sempre costretta ad inseguire ma brava a dare la zampata vincente ai tie break. Una prova a due volti, alti e bassi che fanno si conquistare due punti ma minano una prova che avrebbe potuto portarne anche tre. “Male due set, mentre molto bene gli altri tre che ci hanno permesso di vincere la gara” – commenta coach Mario Barigione – “Dobbiamo partire dalle cose buone ma così non basta. E’ comunque positiva la risposta delle ragazze e i grandi margini di miglioramento che stiamo avendo in queste settimane”.

Da segnalare l’ottima prova in fase di ricezione del libero Ferrigno e del capitano Vernetti in fase di regia.

Sabato prossimo si torna sul campo di casa per affrontare il Club 76 Fenera Chieri, formazione già affrontata nei tornei pre stagionali e dotata di giovani di importante prospettiva.

PALLAVOLO TRADATE - VIGO ALBENGA 2 – 3 (25-21 / 16-25 / 25-17 / 16-25 / 6-15)