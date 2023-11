Nove partite e tanto minibasket nella settimana della Pallacanestro Alassio

Esordio per la prima squadra, tante partite giovanili e minibasket per i gialloblu, ecco i dettagli:



DR2: Riparte la prima squadra che esordisce vincendo 76-85 in trasferta a Savona con Fortitudo giocando una gara altalenante ma con buone percentuali dell'arco!

- FORTITUDO 76 - ABC PONENTE 85



UNDER 19 GOLD: Buona prestazione con Imperia dove i ragazzi giocano con una maggiore intensità rispetto al solito soprattutto nel primo e terzo quarto! Buone percentuali dell'arco contro una squadra non semplice da affrontare!

- ANC PONENTE 80 - IMPERIA 52



UNDER 17: Giocano tutte e tre le squadre portando a casa due successi su tre. L'Eccellenza vince con gli Spezzini di GOLFO DEI POETI una gara dove in contropiede scaviamo il solco, l'Under 17"B" supera VADO in una gara sempre condotta ma mai con margini rassicuranti e l'UNDER 17"A" disputa un ottimo incontro con MAREMOLA che, pur sovrastandoci fisicamente vista la differenza anagrafica, non riesce a scappare via se non a fine incontro.💪

- ABC PONENTE 86 - GOLFO DEI POETI 47

- ABC "B" 68 - VADO 58

- ABC "A" 64 - MAREMOLA 76



UNDER 17 FEMMINILE: L'intensità delle più giovani e la maggiore esperienza delle grandi danno vita a un buon mix che ci permette di vincere in trasferta a Spezia con ACADEMY "B"

- ACADEMY "B" 36 - ABC PONENTE 90



UNDER 15 ECCELLENZA PIEMONTE: in 4 giorni affrontiamo le due finaliste dello scorso campionato 2009 Piemonte e rispetto allo scorso anno entrambi le compagini si sono rafforzate! Con AREA PRO giochiamo alla pari per 20 minuti per poi calare mentre con COLLEGNO iniziamo male ma ci risolleviamo pur cedendo contro una squadra davvero completa! È un'esperienza fantastica che nonostante i referti gialli ci stiamo godendo cercando di migliorare partita dopo partita

- AREA PRO 85 - ABC PONENTE 54

- ABC 51 - COLLEGNO 82



UNDER 14: Ottimo esordio contro Imperia per il gruppo appena formatosi grazie alla sempre più salda collaborazione con Le Torri! Ben consci che al ritorno sarà molto più dura viste le assenze nella squadra ospite ci godiamo il bel debutto giocato con intensità!

- ABC PONENTE 100 - IMPERIA 33



MATTINA DI MINIBASKET e U13: un fantastico mattina dove viene a farci visita VADO e nell'ordine giochiamo Scoiattoli-Libellule, Aquilotti-Gazzelle e Esordienti femminili! In concomitanza gli U13, nel pallone, giocano un mini torneo interno in preparazione al campionato.. Tanti mini cestisti, tante mini cestiste e UN GRANDISSIMO DIVERTIMENTO!!!