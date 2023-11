Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le sanzioni nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TURCANU ION (PANCHINA)

A gioco fermo, andava a contatto con un avversario ed immediatamente dopo lo prendeva per il collo con una mano, senza conseguenze lesive anche grazie ai compagni di squadra dei due calciatori che erano giunti a dividerli, ma nel parapiglia, subito dopo sferrava una manata verso il volto dell'avversario, tentando di colpirlo ma senza riuscirci, sempre grazie ai calciatori di entrambe le squadre che dividevano i due litiganti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIGGERI ALBERTO (PANCHINA)

MARTINO DANIELE (PANCHINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASALE FABIO (CALVARESE 1923)

MONTEVERDE ANDREA (PANCHINA)

GARE DEL 4/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00 ROSSIGLIONESE

Per il comportamento dei propri sostenitori (riconoscibili sia per la zona della tribuna in cui erano situati, sia perché alcuni di loro indossavano indumenti con il logo della società), continuavano a ripetere espressioni lesive del prestigio arbitrale ed altre gravemente irriguardose; inoltre, nel secondo tempo, un sostenitore della società, riconoscibile dal giubbotto con sopra il logo della società, ripeteva numerose volte espressioni di minaccia.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2023

SANFILIPPO SALVATORE (CORNIGLIANESE 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

VITALE ROBERTO (CALVARESE 1923)

SCIUTTO STEFANO (ROSSIGLIONESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIAMBARRESI ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

INCORVAIA GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

A gioco fermo, colpiva volontariamente un avversario che si trovava a terra dopo aver subìto un fallo, con una ginocchiata alla schiena, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUPIS FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MELONI ELIA (CORNIGLIANESE 1919)

MARTINO DANIELE (PANCHINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)

BOUSSAKIOUD ABDELJALIL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (III INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GAGLIARDI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

PASTORINO PIETRO (OLD BOYS RENSEN)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

GENOVESE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

CAGLIANI STEFANO (SORI)

MAGNANI DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

HAMATI ARTUR (VADINO FOOTBALL CLUB)

CANNELLA SALVATORE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GUZZO FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

POZZATI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

BOERO LUCA (CA DE RISSI SG)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

GARIN HERNAN PABLO (CALVARESE 1923)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

BUETI GABRIEL (CORNIGLIANESE 1919)

MORABITO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

PESTARINO STEFANO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GERINI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SUETTA DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARGANO MATTEO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MALINVERNI GIORGIO (ALBISSOLE 1909)

FERRERA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

FERNANDEZ RAMOS LUIS AL. (BOLZANETESE VIRTUS)

CELLERINO ANDREA (BORGORATTI)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

PANARELLO PIETRO (CELLA 1956)

SANFILIPPO DAVIDE (CORNIGLIANESE 1919)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

NDOJ RONALDO (LIDO SQUARE F.B.C.)

MACCIO ENRICO (MASONE)

FRULLI FABRIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

MANCINI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)

TURCATO LORENZO (PANCHINA)

CUSIMANO GIANLUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

OTTONELLI LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

BAHITI ERVIS (ROSSIGLIONESE)

CARTOSIO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

IOFRIDA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

POGGIOLI SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

LIBERTI ANDREA (SORI)

FATTORI ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

MARTINO GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL 5/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

Poiché la società non disponeva di alcuna tipologia di tabellone per segnalare le sostituzioni.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

LORENZELLI GUIDO (ARCOLA GARIBALDINA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 1/2024

VASILEV NIKOLA (CORNIGLIANO CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal tdg, rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose, oltre ad una di stampo discriminatorio (Art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per aver usato, fra l'altro, un'espressione di stampo discriminatorio)

SQUALIFICA FINO AL 9/ 1/2024

RIVA RENATO (CENGIO)

Già richiamato in precedenza, urlava al ddg un'espressione gravemente irriguardosa e lo applaudiva ironicamente uscendo dal tdg (Art. 36 novellato CGS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORRADO MARCO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARLETTI ALESSIO (SANTERENZINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GASCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

In reazione ad un fallo subìto, colpiva volontariamente il volto dell'avversario con la mano, senza conseguenze lesive

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (art. 37 novellato CGS - sanzione attenuata per le espressioni usate)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MITRUSHI AURELJAN (MARASSI 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PONDACO STEFANO (CITTA DI SAVONA)

RONDONI ANDREA (MARASSI 1965)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TAGGIASCO ROBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORINI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

BEGGIATO PIETRO (CEPARANA CALCIO)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI DONATO CIRO (ARGENTINA ARMA)

MESSINA ANTONIO (ARGENTINA ARMA)

NEGRO ANDREA (ARGENTINA ARMA)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

CIVININI LEONARDO (BOLANESE)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

VALLETTA FRANCESCO (IRON FOX AMEGLIESE)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

BRIANO MATIA (PLODIO 1997)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

SPINETTI GIOVANNI (APPARIZIONE FC)

COSTA RICCARDO (ARCOLA GARIBALDINA)

LEGGIO SAMUELE (ARGENTINA ARMA)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SERUSI EMANUELE (BOLANESE)

POLLERO MICHELANGELO (BORGIO VEREZZI)

LO CICERO LORENZO (BORGO INCROCIATI)

TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)

NARDINI SAMUELE (CASTELNOVESE)

PAITA MATTEO (CASTELNOVESE)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

CHAHMI TARIK (CENGIO)

GIORGETTI ALAIN (CENGIO)

APICELLA NICOLO (CITTA DI SAVONA)

FERRARA LUCA (CITTA DI SAVONA)

FERRARIO LUCA (COGORNESE)

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

AVENI RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)

VIOLA ANDREA (CORNIGLIANO CALCIO)

CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

METALLA ELVIS (MILLESIMO CALCIO)

DIAMANTI DAVIDE (PLODIO 1997)

MONTELEONE NICOLAS (PLODIO 1997)

NACCARATO GABRIELE (PLODIO 1997)

DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)

ONTARIO NICOLANTONIO (SANTERENZINA)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

FRUMENTO MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

MENNUTI GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MUNI ALESSANDRO (ALTARESE)

IENCINELLA TOMMASO (APPARIZIONE FC)

FERDANI FABIO (ARCOLA GARIBALDINA)

BRIZIO GIORGIO (ARGENTINA ARMA)

ROTOLO CARMELO KEVIN (ARGENTINA ARMA)

TOMAO LUCA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

ORMENISAN DANIEL (CENGIO)

STEFAN MARIAN (CENGIO)

CHIODETTO ANDREA (CORNIGLIANO CALCIO)

PISANI SAMUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

REZZANO DAVIDE (F.C.LAVAGNA 2.0)

MACCIONE MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PUCCI ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

CANALE ANDREA (LETIMBRO 1945)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

LEONE ANGELO LUIGI (LETIMBRO 1945)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

ZECCHINO ANDREA (LETIMBRO 1945)

MUZZI MATTEO (MARASSI 1965)

CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

PAPARCONE ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

PARRA ENCARNACION DIL. (MAROLACQUASANTA)

BRUSCO GIULIO (MILLESIMO CALCIO)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

LOI ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PITTELLA THOMAS FILIPPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

DI MONTE ALESSIO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DI DIO GERARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BAMBA ALY (SPERANZA 1912 F.C.)