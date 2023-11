Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a quattro giornate di squalifica. In Coppa sette turni a Di Lorenzo

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 5/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 1/2024

IOZZI ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

Entrava indebitamente sul tdg, poi urlava platealmente espressioni gravemente irriguardose nei confronti di un AA - art. 36 novellato CGS- infrazione rilevata da parte di un AA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BATTAGLIA FEDERICO (MAGRA AZZURRI)

MAESTRINI TOMMASO (SAMPIERDARENESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARSIGLIA MARCO (CAPERANESE 2015)

FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ZIGNEGO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

Urlava platealmente al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (Art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

EL AMRAQUI EL MAHDI (PRA F.C.)

A gioco fermo, dopo aver subìto un fallo, colpiva un avversario di spalle con una gomitata al collo, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAVAZZA FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

BINAJ AMARILDO (CAPERANESE 2015)

(infrazione segnalata da parte di un AA)

SAVARESI TOMMASO (NEW BRAGNO CALCIO)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

ANSALONI FEDERICO (PSM RAPALLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

SEVERI SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

VENTURELLI STEFANO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (FINALE)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

CROVETTI JACOPO (LITTLE CLUB JAMES)

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

STEFANZL ROMAN JAVIER (LITTLE CLUB JAMES)

PANNONE ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROL.)

STALTARI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)

LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

UGOLINI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

VANNI LUCA (CANALETTO SEPOR)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MAGGI MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

MONDINO DOMINIK (FINALE)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

LATINI MICHELE (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

BROSO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

TAZZER MARCO (PSM RAPALLO)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PICCALUGA LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

SIGHIERI DAVIDE (SESTRESE BOR. 1919)

UNGARO LUCA (SESTRESE BOR. 1919)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

TEDOLDI FEDERICO (TARROS SARZANESE SRL)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)

BERTONE TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARTE ROSARIO WELLYN (CANALETTO SEPOR)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CARNEMOLLA RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

OTTONELLO ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

GASPAROTTI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

RIZZARI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

BIGNOLI PIETRO (NEW BRAGNO CALCIO)

PICCARRETA FEDERICO (PRA F.C.)

CRISTOFARO FEDERICO (PRAESE 1945)

D AMOIA DIEGO (PRAESE 1945)

MANGINI LORENZO (PSM RAPALLO)

ORVIETO ENNIS (PSM RAPALLO)

CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GHIZZARDI SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

ZANETTI LEONARDO (SESTRESE BOR. 1919)

LUCA FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)

ZANOVELLO ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 1/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

A gioco fermo, colpiva con la mano il volto di un avversario, con forte intensità, senza conseguenze lesive; dopo la notifica del provvedimento, rivolgeva ad un AA espressioni gravemente irriguardose e minacciose (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AGATE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

Spingeva con le mani sul petto un avversario, provocandone la caduta, senza conseguenze lesive.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GIBILARO FABIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

OSINAGA QUISPE JUAN P. (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

BARONE DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GIGUET MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROL.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CENISIO EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SECCO GIULIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

GJURRA FABIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)

STALTARI SIMONE (SAN FRANCESCO LOANO)

GARE DEL 2/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA

PARISE FABRIZIO (SESTRESE BOR. 1919) 1 gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COSMI ALEXANDRE ALFRE (PRAESE 1945)

MATZEDDA ALESSIO (PRAESE 1945)

RAVERA PIETRO (SESTRESE BOR. 1919)